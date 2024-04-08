Происшествия 08.04.2024 в 14:22
В Бурятии подросток украл мотоцикл у отца своего товарища
Юный воришка уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей
Текст: Андрей Константинов
7 апреля полицию Тункинского района Бурятии поступило заявление от 51-летнего жителя села Кырен. Ночью к нему проник неизвестный и похитил мотоцикл. Ущерб составил более 130 тысяч рублей.
Вскоре участковый задержал подозреваемого. Им оказался 17-летний парень. Как выяснилось, днем ранее молодой человек катался на мотоцикле с ровесником – сыном его владельца. А уже ночью парень пробрался в их жилище и похитил байк.
«В прошлом году подросток привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, весной этого года был осужден за кражу чемодана с автомобильными ключами из машины. Состоит на профилактическом учете в ПДН», - рассказали о задержанном в МВД Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Также молодой человек будет привлечен к административной ответственности за езду на мотоцикле без прав. Похищенный байк возвращен хозяину.
Фото: «Номер один»
Вскоре участковый задержал подозреваемого. Им оказался 17-летний парень. Как выяснилось, днем ранее молодой человек катался на мотоцикле с ровесником – сыном его владельца. А уже ночью парень пробрался в их жилище и похитил байк.
«В прошлом году подросток привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, весной этого года был осужден за кражу чемодана с автомобильными ключами из машины. Состоит на профилактическом учете в ПДН», - рассказали о задержанном в МВД Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Также молодой человек будет привлечен к административной ответственности за езду на мотоцикле без прав. Похищенный байк возвращен хозяину.
Фото: «Номер один»
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