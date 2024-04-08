В Бурятии подросток украл мотоцикл у отца своего товарища

7 апреля полицию Тункинского района Бурятии поступило заявление от 51-летнего жителя села Кырен. Ночью к нему проник неизвестный и похитил мотоцикл. Ущерб составил более 130 тысяч рублей.Вскоре участковый задержал подозреваемого. Им оказался 17-летний парень. Как выяснилось, днем ранее молодой человек катался на мотоцикле с ровесником – сыном его владельца. А уже ночью парень пробрался в их жилище и похитил байк.«В прошлом году подросток привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, весной этого года был осужден за кражу чемодана с автомобильными ключами из машины. Состоит на профилактическом учете в ПДН», - рассказали о задержанном в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Также молодой человек будет привлечен к административной ответственности за езду на мотоцикле без прав. Похищенный байк возвращен хозяину.Фото: «Номер один»