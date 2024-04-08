Происшествия 08.04.2024 в 17:01

В Улан-Удэ иномарка после ДТП перелетела через забор

В аварии возле ТРЦ «Пиплс парк» есть пострадавший
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ иномарка после ДТП перелетела через забор
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня около 16.20 возле ТРЦ «Пиплс парк». Там на перекрестке столкнулись автомобили «Рено Симбол» и «Шевроле Круз».


Как сообщают аваркомы, один из автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии обе машины получили серьезные повреждения. Особенно сильно пострадал «Рено» - после столкновения он перелетел через металлическое ограждение, частично смяв его, и приземлился на газоне.


Известно, что в аварии есть один пострадавший.

Фото: скриншоты видео ТК «Аварком кузов-салон»

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