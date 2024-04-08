В Улан-Удэ иномарка после ДТП перелетела через забор

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня около 16.20 возле ТРЦ «Пиплс парк». Там на перекрестке столкнулись автомобили «Рено Симбол» и «Шевроле Круз».







Как сообщают аваркомы, один из автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии обе машины получили серьезные повреждения. Особенно сильно пострадал «Рено» - после столкновения он перелетел через металлическое ограждение, частично смяв его, и приземлился на газоне.





Известно, что в аварии есть один пострадавший.Фото: скриншоты видео ТК «Аварком кузов-салон»