Происшествия 11.04.2024 в 09:33
В Бурятии любитель выпить за рулем остался без «Аккорда»
Автомобиль, не котором ехал пьяный мужчина, конфисковали в доход государства
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Бичурского района. Он обвинялся в повторном управлении автомобилем в пьяном виде.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, летом 2023 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. Игнорируя установленный судом запрет, в феврале 2024 года он вновь сел за руль автомашины после употребления спиртного. Вскоре нарушителя остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. По решению суда автомобиль «Хонда Аккорд», на котором ехал пьяный мужчина, конфискован в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, летом 2023 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. Игнорируя установленный судом запрет, в феврале 2024 года он вновь сел за руль автомашины после употребления спиртного. Вскоре нарушителя остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. По решению суда автомобиль «Хонда Аккорд», на котором ехал пьяный мужчина, конфискован в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
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