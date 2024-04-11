В Бурятии любитель выпить за рулем остался без «Аккорда»

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Бичурского района. Он обвинялся в повторном управлении автомобилем в пьяном виде.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, летом 2023 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен водительских прав. Игнорируя установленный судом запрет, в феврале 2024 года он вновь сел за руль автомашины после употребления спиртного. Вскоре нарушителя остановили сотрудники дорожно-патрульной службы.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. По решению суда автомобиль «Хонда Аккорд», на котором ехал пьяный мужчина, конфискован в доход государства.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»