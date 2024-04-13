В Бурятии опрокинулся автобус с людьми

Рейсовый микроавтобус «Ярикта-Улан-Удэ» выехал с дороги и опрокинулся. ДТП произошло сегодня утром около села Макаринино. В автобусе находились пассажиры. Пятеро из них госпитализированы в больницу п. Усть-Баргузин, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с маршрутным автобусом в Баргузинском районе Прокуратура Баргузинского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Баргузинском районе.

«По предварительным данным водитель микроавтобуса «Хендай Каунти», следовавшего из с. Баргузина в г. Улан-Удэ, вблизи с. Макаринино не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего автобус перевернулся. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 5 пассажирам. Один пострадавший госпитализирован. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», - сообщает прокуратура Республики Бурятия.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках. Также будет проверена законность принятого органами полиции процессуального решения.

На месте происшествия работают специалисты и представители ПСП. Для дальнейшей перевозки пассажиров в Улан-Удэ был отправлен другой автобус.



Фото: Прокуратура Республики Бурятия.



