Происшествия 15.04.2024 в 11:45

Жительница Бурятии раздавила автомобилем оскорбившего её мужчину

Переехав потерпевшего несколько раз, женщина добила его ножом
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии раздавила автомобилем оскорбившего её мужчину
Апелляционная инстанция Верховного суда Бурятии рассмотрела жалобы на приговор Северобайкальского городского суда в отношении женщины, осужденной сразу по трем статьям УК РФ: пьяное вождение, умышленное причинение легкого вреда здоровью и убийство.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, преступления шли по нарастающей. В начале августа 2023 года женщина повторно попалась пьяной за рулем, за что в отношении нее возбудили первое уголовное дело.

Затем, в середине августа того же года, на женщину возбудили уголовку за причинение легкого вреда здоровью. Она пырнула ножом знакомого, который в ходе конфликта дважды ударил её по лицу.

Третье уголовное дело – за жестокое убийство – на женщину возбудили в конце сентября. Тогда в лесу около Северобайкальска у нее возник конфликт с мужчиной. Затаив обиду за нанесенные оскорбления, женщина села в автомобиль, сбила своего оппонента и дважды проехала по нему. Затем злоумышленница запихнула потерпевшего в багажник, отвезла на пустырь, выгрузила и еще четыре раза переехала его автомобилем. После чего, выйдя из машины, нанесла ему несколько ударов ножом. От полученных ран и травм мужчина скончался.

Рассмотрев материалы дела, Северобайкальский городской суд признал женщину виновной. По совокупности преступлений ей назначили наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Не согласившись с таким приговором, осужденная обжаловала его, но безрезультатно.

«Вопреки доводам жалобы суд первой инстанции назначил за каждое преступление справедливое, соразмерное содеянному наказание в пределах санкции статьей, по которым осужденная признана виновной. Приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба о смягчении наказания - без удовлетворения», - сообщили в Верховном суде.

Фото: «Номер один»
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