В Бурятии сошли с рельсов три вагона с углем

«По предварительной информации, 15 апреля на подъездном пути необщего пользования станции Заудинский при производстве маневровых работ произошёл сход 3 вагонов, груженных углем. Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются», - рассказали в прокуратуре.





Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента вагонами на станции Заудинский.Сейчас прокуратура проверяет, как на станции соблюдались требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований к виновным будут приняты меры реагирования.Фото: Бурятская транспортная прокуратура