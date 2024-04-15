Происшествия 15.04.2024 в 15:22

В Бурятии сошли с рельсов три вагона с углем

Проверкой происшествия занялась прокуратура
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сошли с рельсов три вагона с углем
Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента вагонами на станции Заудинский.

«По предварительной информации, 15 апреля на подъездном пути необщего пользования станции Заудинский при производстве маневровых работ произошёл сход 3 вагонов, груженных углем. Движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются», - рассказали в прокуратуре.


Сейчас прокуратура проверяет, как на станции соблюдались требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований к виновным будут приняты меры реагирования.

Фото: Бурятская транспортная прокуратура
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