Происшествия 19.04.2024 в 10:53

В Бурятии разгорается большой лесной пожар

Огонь охватил уже 49 гектаров леса в труднодоступной местности
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разгорается большой лесной пожар
Крупный лесной пожар разгорелся в Закаменском районе Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.

- Лесной пожар обнаружили на горе, где местами крутизна склона составляет около 30 градусов. Специалисты работают в сложных условиях - вручную отрабатывают кромку пожара, взбираются по крутому склону с 20-литровым ранцевым лесным огнетушителем за плечами, а затем спускаются к подножию горы для их заправки. Тушение осложняют большое количество травянистой растительности и сильный ветер, - рассказал начальник отдела охраны, защиты лесов РАЛХа Пётр Будунов.

Как уточнили в агентстве, в борьбе с огнем задействован 91 человек - сотрудники лесной охраны, пожарные-парашютисты и арендаторы.

Отметим, что площадь пожара постоянно увеличивается. По данным вайбер-чата «Закамна-инфо.24/7», сначала огонь охватил территорию в 1 гектар. Однако, по последним данным, сейчас площадь возгорания достигла уже 49 гектаров.

Фото: РАЛХ
Теги
Лесной пожар

Все новости

В Бурятии поголовье коров сократилось почти на 5%
19.04.2024 в 15:50
В Бурятии клещи продолжают активно кусать людей
19.04.2024 в 15:23
В Бурятии из-за вспыхнувшей травы едва не сгорели дома в Турунтаево
19.04.2024 в 15:19
Этнографический музей Улан-Удэ объявил акцию по сбору кожаных вещей для нужд участников СВО
19.04.2024 в 15:19
В Бурятии мошенники создали фейковый телеграм-аккаунт от имени прокурора республики Михаила Филичева
19.04.2024 в 15:10
В Бурятии рассказали, в каких группах крови есть острая необходимость
19.04.2024 в 14:23
Федеральную трассу «Байкал» защитят слоями износа
19.04.2024 в 14:19
Вячеслав Дондоков: «Бурятии необходимы управленцы, доказавшие патриотизм на деле»
19.04.2024 в 14:07
В театре оперы и балета Улан-Удэ появилась новая интерактивная панель
19.04.2024 в 13:51
Бурятские фермеры объединились в ассоциацию «Народный фермер»
19.04.2024 в 13:33
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 апреля

Читайте также
В Бурятии из-за вспыхнувшей травы едва не сгорели дома в Турунтаево
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём
19.04.2024 в 15:19
В Бурятии мошенники создали фейковый телеграм-аккаунт от имени прокурора республики Михаила Филичева
В переписке они сообщают о якобы предстоящей проверке и запрашивают сведения о номерах счетов, банковских карт и другие персональные данные
19.04.2024 в 15:10
В Селенгинском районе сняли карантин по бешенству
В январе там была обнаружена бешеная лисица
19.04.2024 в 13:23
Житель Улан-Удэ пытался вернуть полмиллиона, которые перевел на «безопасный счет»
Однако в банке горожанина ждало большое разочарование
19.04.2024 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru