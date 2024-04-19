В Бурятии разгорается большой лесной пожар

Крупный лесной пожар разгорелся в Закаменском районе Бурятии. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, его причиной стало неосторожное обращение с огнем.- Лесной пожар обнаружили на горе, где местами крутизна склона составляет около 30 градусов. Специалисты работают в сложных условиях - вручную отрабатывают кромку пожара, взбираются по крутому склону с 20-литровым ранцевым лесным огнетушителем за плечами, а затем спускаются к подножию горы для их заправки. Тушение осложняют большое количество травянистой растительности и сильный ветер, - рассказал начальник отдела охраны, защиты лесов РАЛХа Пётр Будунов.Как уточнили в агентстве, в борьбе с огнем задействован 91 человек - сотрудники лесной охраны, пожарные-парашютисты и арендаторы.Отметим, что площадь пожара постоянно увеличивается. По данным вайбер-чата «Закамна-инфо.24/7», сначала огонь охватил территорию в 1 гектар. Однако, по последним данным, сейчас площадь возгорания достигла уже 49 гектаров.Фото: РАЛХ