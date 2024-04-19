В Улан-Удэ адвокат сам оказался на скамье подсудимых

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката, члена адвокатской палаты Бурятии. Он обвиняется в мошенничестве.Как сообщили в следственном ведомстве, адвокат защищал горожанку, которую полиция привлекала к уголовной ответственности. В сентябре 2023 года он узнал, что уголовное преследование в отношении женщины будет прекращено в связи с истечением сроков давности. Решив воспользоваться случаем, адвокат убедил женщину в том, что может добиться прекращения уголовного дела, но для этого нужно дать взятку следователю в виде ноутбука. Женщина согласилась и отдала адвокату 46 тыс. рублей на покупку техники. Получив наличность, защитник потратил деньги на свои нужды. Когда обман вскрылся, женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»