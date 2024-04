В Бурятии уже почти год не могут установить личность погибшего мужчины

Полиция Кяхтинского района просит жителей республики помочь установить личность погибшего мужчины, тело которого нашли 7 июля 2023 года в двух километрах от села Усть-Кяхта на берегу Селенги. Смерть мужчины произошла примерно за 3-4 недели до обнаружения тела, ориентировочно в июне – начале июля 2023 года.Как сообщил вайбер-чат Кяхта-инфо.24/7, погибший мужчина, предположительно, принадлежал к монголоидной расе, его возраст - 30-40 лет.Был одет в темно-синюю толстовку с капюшоном с карманом внизу по центру. В проекции этого кармана справа есть нашивка сине-бело-красного цвета с надписями: Basic power - красными буквами, our power is basic on design since 1973 - белыми буквами.Синие джинсы, на переднебоковых поверхностях с обеих сторон карманы.Черный поясной ремень с пластиковой пряжкой черного цвета с золотистыми буквами и эмблемой в центре Giorgio Armani.Футболка бордового цвета с нашивкой на боковой поверхности правого рукава синего цвета с надписью: Artisan based - белыми буквами, spirit - красными буквами, NY - белыми буквами.Трусы темно-синие, носки серые.На шее веревочка красного цвета с подвеской из серого металла округлой формы, передняя поверхность- выпуклая.Тех, кто обладает какой-либо информацией о погибшем мужчине, просят обратиться в ОМВД России по Кяхтинскому району кабинет 11 или 12, либо сообщить по телефону: 8-902-455-21-96.Фото: «Номер один»