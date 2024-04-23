Происшествия 23.04.2024 в 10:11

Крупное ДТП произошло на трассе Улан-Удэ – Кяхта

В аварии пострадали три человека, их доставили в больницу
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Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП произошло на трассе Улан-Удэ – Кяхта
Сотрудники ГИБДД Бурятии работают на месте ДТП, случившимся сегодня утром на 148-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта в Селенгинском районе. Там столкнулись автомобили «Москвич» и «Тойота Пассо».

В результате аварии пострадали три человека, их доставили в больницу. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.

Фото: ГИБДД Бурятии
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