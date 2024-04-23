Крупное ДТП произошло на трассе Улан-Удэ – Кяхта

Сотрудники ГИБДД Бурятии работают на месте ДТП, случившимся сегодня утром на 148-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта в Селенгинском районе. Там столкнулись автомобили «Москвич» и «Тойота Пассо».В результате аварии пострадали три человека, их доставили в больницу. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.Фото: ГИБДД Бурятии