Происшествия 23.04.2024 в 10:11
Крупное ДТП произошло на трассе Улан-Удэ – Кяхта
В аварии пострадали три человека, их доставили в больницу
Текст: Андрей Константинов
Сотрудники ГИБДД Бурятии работают на месте ДТП, случившимся сегодня утром на 148-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта в Селенгинском районе. Там столкнулись автомобили «Москвич» и «Тойота Пассо».
В результате аварии пострадали три человека, их доставили в больницу. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии пострадали три человека, их доставили в больницу. Подробности происшествия сейчас устанавливаются.
Фото: ГИБДД Бурятии
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