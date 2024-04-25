Аферисты обобрали жителя Бурятии как липку, а потом отправили его в ФСБ

Днем 24 апреля в полицию Заираевского района с заявлением о мошенничестве обратился 59-летний сельчанин. Мужчина рассказал, что 15 апреля с ним в мессенджере связался якобы его бывший руководитель и сообщил, что на производстве, где гражданин ранее работал, проходит проверка ФСБ в связи с утечкой персональных данных сотрудников и поэтому с ним свяжутся представители этого ведомства.Далее в мессенджере с заявителем связался лже-сотрудник ФСБ, который для убедительности отправил фотографию служебного удостоверения. Он сообщил, что проводит расследование по факту утечки данных и скоро ему позвонят сотрудники Росфинмониторинга, которые занимаются расследованием преступлений по финансовому направлению.В свою очередь, псевдо-сотрудники Росфинмониторинга убедили доверчивого мужчину в том, что мошенники получили доступ к его персональным данным и оформляют на него кредиты. Чтобы предотвратить это, необходимо срочно оформить встречные кредиты и перевести все средства на безопасный счет.Как рассказали в МВД Бурятии, в течении нескольких дней потерпевший оформлял кредиты по 900 тысяч в разных банках. При этом на вопросы сотрудников о цели займов мужчина отвечал, что деньги необходимы на ремонт и иные личные нужды. Все средства в несколько транзакций он переводил мошенникам на «безопасные счета».Выполнив указания аферистов, сельчанин ничего подозрительного не заподозрил и продолжил выполнять все их требования. Уже на следующий день звонившие убедили мужчину, что его автомобиль продан мошенниками, поэтому ему необходимо самостоятельно продать машину и внести деньги на безопасный счет. Мужчина взял кредит в миллион рублей под залог ПТС и перевел деньги.Супруга мужчины пыталась выяснить, что происходит и почему ее муж так часто выезжает в город. Но мошенники запретили ему говорить о ситуации, грозя уголовными делами.22 апреля звонившие сообщили гражданину, что его дом заложен и необходимо внести 685 тысяч рублей для аннулирования залоговой сделки. Мужчина занял 340 тысяч у знакомых и перевел деньги аферистам. 23 апреля лже-сотрудники вновь под надуманным предлогом «развели» мужчину. Он занял у матери 168 тысяч рублей и внес их на «безопасные счета».Видимо, поняв, что взять с сельчанина уже больше нечего, аферисты сообщили, что ему надо прибыть в региональное УФСБ в Улан-Удэ для ознакомления с некими бумагами. Мужчина так и сделал, приехав с супругой в столицу Бурятии. Только обратившись непосредственно к сотрудникам спецслужбы, он понял, что стал жертвой мошенников. В общей сложности сельчанин потерял 4,5 млн рублей.Фото: «Номер один»