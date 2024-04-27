Жительница Улан-Удэ потеряла автомобиль из-за пьяного сожителя

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина. Он обвинялся в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2023 года молодой человек уже получил судимость за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Несмотря на это, в декабре 2023 года он снова сел за руль автомобиля в пьяном виде и был остановлен сотрудниками ГИБДД.Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3,5 года.Кроме того, суд конфисковал автомобиль «Тойота Спринтер», на котором ехал пьяный мужчина. От конфискации машину не спасло даже то, что она принадлежала гражданской супруге осужденного.Фото: «Номер один»