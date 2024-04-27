Происшествия 27.04.2024 в 11:00

Жительница Улан-Удэ потеряла автомобиль из-за пьяного сожителя

Машину конфисковали в доход государства, а мужчина отправился в колонию
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ потеряла автомобиль из-за пьяного сожителя
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина. Он обвинялся в пьяном вождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2023 года молодой человек уже получил судимость за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Несмотря на это, в декабре 2023 года он снова сел за руль автомобиля в пьяном виде и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3,5 года.

Кроме того, суд конфисковал автомобиль «Тойота Спринтер», на котором ехал пьяный мужчина. От конфискации машину не спасло даже то, что она принадлежала гражданской супруге осужденного.

Фото: «Номер один»
Теги
пьяные водители

Все новости

В Улан-Удэ на месте старых складов построят современный тренировочный комплекс
27.04.2024 в 11:19
В Улан-Удэ заброшенная гостиница стала рассадником болезней, преступлений и пожаров
27.04.2024 в 11:09
Жительница Улан-Удэ потеряла автомобиль из-за пьяного сожителя
27.04.2024 в 11:00
Школьники Бурятии могут попробовать себя в сфере искусства
27.04.2024 в 10:44
Льгота по транспортному налогу для участников СВО
27.04.2024 в 10:42
Супермаркеты Бурятии наторговали в прошлом году на 44,9 миллиардов рублей
27.04.2024 в 10:25
Экскаваторщик из Бурятии не смог стать миллионером
27.04.2024 в 10:24
В Бурятии директора коммунальной компании судили за воду
27.04.2024 в 10:09
В Бурятии простятся с 48-летним военным из Кижингинского района
27.04.2024 в 09:58
В Улан-Удэ на праздники покажут лазерную инсталляцию
27.04.2024 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 апреля

Читайте также
Экскаваторщик из Бурятии не смог стать миллионером
Вместо приумножения капитала мужчина остался с кучей долгов
27.04.2024 в 10:24
В Бурятии директора коммунальной компании судили за воду
Предприятие несколько лет пользовалось подземными водами, не имея лицензии
27.04.2024 в 10:09
В Улан-Удэ молодой водитель сбил девочку
Наезд произошел на пешеходном переходе
27.04.2024 в 08:51
Мужчина выпал из окна многоэтажки в Улан-Удэ
Врачи делают все возможное для спасения его жизни
26.04.2024 в 17:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru