Происшествия 27.04.2024 в 11:00
Жительница Улан-Удэ потеряла автомобиль из-за пьяного сожителя
Машину конфисковали в доход государства, а мужчина отправился в колонию
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего горожанина. Он обвинялся в пьяном вождении.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2023 года молодой человек уже получил судимость за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Несмотря на это, в декабре 2023 года он снова сел за руль автомобиля в пьяном виде и был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3,5 года.
Кроме того, суд конфисковал автомобиль «Тойота Спринтер», на котором ехал пьяный мужчина. От конфискации машину не спасло даже то, что она принадлежала гражданской супруге осужденного.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2023 года молодой человек уже получил судимость за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Несмотря на это, в декабре 2023 года он снова сел за руль автомобиля в пьяном виде и был остановлен сотрудниками ГИБДД.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3,5 года.
Кроме того, суд конфисковал автомобиль «Тойота Спринтер», на котором ехал пьяный мужчина. От конфискации машину не спасло даже то, что она принадлежала гражданской супруге осужденного.
Фото: «Номер один»
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