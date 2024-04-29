В центре Улан-Удэ произошла коммунальная авария

Сегодня, в 05:50, поступила заявка о течи воды из колодца по ул. Коммунистическая, 44, сообщили в МУП «Водоканал».Дежурная бригада произвела оперативное обследование сетей. Закрыли обе полосы дорожного полотна по ул. Профсоюзная: участок от ул. Коммунистическая, 44 до ул. Профсоюзная, 29. Приступили к проведению земляных работ.Причины аварийной ситуации устанавливаются. Возможно падение давления в сети.В настоящее время ремонтные работы проводятся без ограничения потребителей.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ.