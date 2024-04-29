Происшествия 29.04.2024 в 13:10
В центре Улан-Удэ произошла коммунальная авария
Городские службы выясняют причину утечки воды из колодца
Текст: Станислав Сергеев
Сегодня, в 05:50, поступила заявка о течи воды из колодца по ул. Коммунистическая, 44, сообщили в МУП «Водоканал».
Дежурная бригада произвела оперативное обследование сетей. Закрыли обе полосы дорожного полотна по ул. Профсоюзная: участок от ул. Коммунистическая, 44 до ул. Профсоюзная, 29. Приступили к проведению земляных работ.
Причины аварийной ситуации устанавливаются. Возможно падение давления в сети.
В настоящее время ремонтные работы проводятся без ограничения потребителей.
Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Дежурная бригада произвела оперативное обследование сетей. Закрыли обе полосы дорожного полотна по ул. Профсоюзная: участок от ул. Коммунистическая, 44 до ул. Профсоюзная, 29. Приступили к проведению земляных работ.
Причины аварийной ситуации устанавливаются. Возможно падение давления в сети.
В настоящее время ремонтные работы проводятся без ограничения потребителей.
Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ.
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