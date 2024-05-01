Два человека пострадали в автоаварии в Бурятии

ДТП произошло ночью 30 апреля на 13-м км автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7» 52-летняя женщина за рулем автомобиля «Хонда Фит» не справилась с управлением, велетела на обочину и перевернулась. В результате аварии травмы получила сама женщина и её 57-летний пассажир. Их госпитализировали в Гусиноозерскую ЦРБ.





Фото: «Селенга-инфо.24/7»