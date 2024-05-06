Происшествия 06.05.2024 в 10:56

Лесные пожары разбушевались на севере Бурятии

В Муйском районе введен режим «Повышенная готовность»
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Текст: Андрей Константинов
Лесные пожары разбушевались на севере Бурятии
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 3 лесных пожара. Они возникли в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

«На тушении всех пожаров работали 107 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных, задействовано 14 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составила 143 га, из них 5 га - нелесная. Возгорание в Северо-Байкальском районе ликвидировано. На утро 6 мая продолжаются работы по тушению возгораний в Баунтовском и Муйском районах», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.


Как уточнили в РАЛХе, в Муйском районе тушение осложняется болотистой местностью и порывистым ветром. В район дополнительно направлена группировка специалистов Авиалесоохраны. Для доставки огнеборцев задействован вертолёт «МИ-8».

Из-за лесных пожаров в Муйском районе с вечера 5 мая введен режим «Повышенная готовность», сообщил вайбер-чат «Муя-инфо.24/7».

Фото: РАЛХ
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