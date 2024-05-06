В Бурятии газовый баллон взорвался в кафе

Происшествие случилось в кафе «Арюун» в посёлке Заиграево. Там, по предварительным данным, взорвался газовый баллон, после чего в помещении начался пожар. Еще несколько баллонов удалось вынести из здания.«К тушению привлечены пожарные подразделения 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ и воинской части в составе 11 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет, угрозы распространения огня на жилые дома нет. Работы по тушению пожара продолжаются», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Заиграево-инфо.24/7