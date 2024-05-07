В Бурятии горит Муйский район

Напомним, для тушения пожара активно привлекались добровольцы из числа местных жителей.





Также удалось потушить крупные пожары на площади 160 и 25 га и несколько мелких пожаров, вспыхнувших неподалеку от поселка Усть-Муя.





«Я ещё раз напоминаю, что у нас на территории района введен особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещен, разведение открытого огня вне санкционированных мест запрещено. Пожалуйста, проявите бдительность. Если увидите факты нарушения указанных запретов, прошу сообщать либо в администрацию, либо в отдел полиции», - обратился к местным жителям глава района Владимир Дашиев.





Вечером 6 мая в Муйском районе Бурятии удалось локализовать лесной пожар, вспыхнувший вдоль железнодорожных путей в 500 метрах от Таксимо.«Переход огня на населенный пункт не допущен. По предварительным данным, причиной возгорания стало пламя из выхлопной трубы тяжелого вездехода. В тушении пожара было задействовано местное население в количестве 50 человек, 22 человека и 3 единицы техники 14-го Муйского отряда ГПС РБ, пожарный поезд», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.«Дорогие жители, благодарю всех, кто отозвался на призыв. Если бы не ваша помощь, не знаю, чем бы это всё обернулось. Все сработали очень оперативно. Все, у кого что есть задействовали, все силы и средства, все ёмкости. Воды было предостаточно. Всё было организовано очень быстро, оперативно и качественно. Мы отлично сработали, как одна единая команда. Всем спасибо», - поблагодарил местное население глава района Владимир Дашиев.Однако ситуация с лесными пожарами в районе по-прежнему остается сложной. Так, продолжает бушевать большой пожар на площади 270 га. По словам главы района, сейчас все силы и средства будут перебрасываться на его ликвидацию. Кроме того, постоянно вспыхивают новые возгорания, сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7». Так, за прошедшую ночь и утро в районе было обнаружено уже 7 новых лесных пожаров.Отметим, вчера по итогам заседания Республиканского оперативного штаба было принято решение ввести в Муйском районе режим ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС, Муя-инфо.24/7