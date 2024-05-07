Происшествия 07.05.2024 в 10:51
В Бурятии горит Муйский район
За ночь и утро там возникло уже 7 новых лесных пожаров, в районе введен режим ЧС
Текст: Андрей Константинов
Вечером 6 мая в Муйском районе Бурятии удалось локализовать лесной пожар, вспыхнувший вдоль железнодорожных путей в 500 метрах от Таксимо.
«Переход огня на населенный пункт не допущен. По предварительным данным, причиной возгорания стало пламя из выхлопной трубы тяжелого вездехода. В тушении пожара было задействовано местное население в количестве 50 человек, 22 человека и 3 единицы техники 14-го Муйского отряда ГПС РБ, пожарный поезд», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
«Дорогие жители, благодарю всех, кто отозвался на призыв. Если бы не ваша помощь, не знаю, чем бы это всё обернулось. Все сработали очень оперативно. Все, у кого что есть задействовали, все силы и средства, все ёмкости. Воды было предостаточно. Всё было организовано очень быстро, оперативно и качественно. Мы отлично сработали, как одна единая команда. Всем спасибо», - поблагодарил местное население глава района Владимир Дашиев.
Однако ситуация с лесными пожарами в районе по-прежнему остается сложной. Так, продолжает бушевать большой пожар на площади 270 га. По словам главы района, сейчас все силы и средства будут перебрасываться на его ликвидацию. Кроме того, постоянно вспыхивают новые возгорания, сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7». Так, за прошедшую ночь и утро в районе было обнаружено уже 7 новых лесных пожаров.
Отметим, вчера по итогам заседания Республиканского оперативного штаба было принято решение ввести в Муйском районе режим ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС, Муя-инфо.24/7
«Переход огня на населенный пункт не допущен. По предварительным данным, причиной возгорания стало пламя из выхлопной трубы тяжелого вездехода. В тушении пожара было задействовано местное население в количестве 50 человек, 22 человека и 3 единицы техники 14-го Муйского отряда ГПС РБ, пожарный поезд», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, для тушения пожара активно привлекались добровольцы из числа местных жителей.
«Дорогие жители, благодарю всех, кто отозвался на призыв. Если бы не ваша помощь, не знаю, чем бы это всё обернулось. Все сработали очень оперативно. Все, у кого что есть задействовали, все силы и средства, все ёмкости. Воды было предостаточно. Всё было организовано очень быстро, оперативно и качественно. Мы отлично сработали, как одна единая команда. Всем спасибо», - поблагодарил местное население глава района Владимир Дашиев.
Также удалось потушить крупные пожары на площади 160 и 25 га и несколько мелких пожаров, вспыхнувших неподалеку от поселка Усть-Муя.
Однако ситуация с лесными пожарами в районе по-прежнему остается сложной. Так, продолжает бушевать большой пожар на площади 270 га. По словам главы района, сейчас все силы и средства будут перебрасываться на его ликвидацию. Кроме того, постоянно вспыхивают новые возгорания, сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7». Так, за прошедшую ночь и утро в районе было обнаружено уже 7 новых лесных пожаров.
«Я ещё раз напоминаю, что у нас на территории района введен особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещен, разведение открытого огня вне санкционированных мест запрещено. Пожалуйста, проявите бдительность. Если увидите факты нарушения указанных запретов, прошу сообщать либо в администрацию, либо в отдел полиции», - обратился к местным жителям глава района Владимир Дашиев.
Отметим, вчера по итогам заседания Республиканского оперативного штаба было принято решение ввести в Муйском районе режим ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС, Муя-инфо.24/7
ТегиЛесной пожар