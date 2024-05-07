Происшествия 07.05.2024 в 10:51

В Бурятии горит Муйский район

За ночь и утро там возникло уже 7 новых лесных пожаров, в районе введен режим ЧС
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горит Муйский район
Вечером 6 мая в Муйском районе Бурятии удалось локализовать лесной пожар, вспыхнувший вдоль железнодорожных путей в 500 метрах от Таксимо.

«Переход огня на населенный пункт не допущен. По предварительным данным, причиной возгорания стало пламя из выхлопной трубы тяжелого вездехода. В тушении пожара было задействовано местное население в количестве 50 человек, 22 человека и 3 единицы техники 14-го Муйского отряда ГПС РБ, пожарный поезд», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Напомним, для тушения пожара активно привлекались добровольцы из числа местных жителей.


«Дорогие жители, благодарю всех, кто отозвался на призыв. Если бы не ваша помощь, не знаю, чем бы это всё обернулось. Все сработали очень оперативно. Все, у кого что есть задействовали, все силы и средства, все ёмкости. Воды было предостаточно. Всё было организовано очень быстро, оперативно и качественно. Мы отлично сработали, как одна единая команда. Всем спасибо», - поблагодарил местное население глава района Владимир Дашиев.

Также удалось потушить крупные пожары на площади 160 и 25 га и несколько мелких пожаров, вспыхнувших неподалеку от поселка Усть-Муя.


Однако ситуация с лесными пожарами в районе по-прежнему остается сложной. Так, продолжает бушевать большой пожар на площади 270 га. По словам главы района, сейчас все силы и средства будут перебрасываться на его ликвидацию. Кроме того, постоянно вспыхивают новые возгорания, сообщает вайбер-чат «Муя-инфо.24/7». Так, за прошедшую ночь и утро в районе было обнаружено уже 7 новых лесных пожаров.

«Я ещё раз напоминаю, что у нас на территории района введен особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещен, разведение открытого огня вне санкционированных мест запрещено. Пожалуйста, проявите бдительность. Если увидите факты нарушения указанных запретов, прошу сообщать либо в администрацию, либо в отдел полиции», - обратился к местным жителям глава района Владимир Дашиев.


Отметим, вчера по итогам заседания Республиканского оперативного штаба было принято решение ввести в Муйском районе режим ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС, Муя-инфо.24/7
Теги
Лесной пожар

Все новости

Обвиняемый в грабеже житель Улан-Удэ пытался сбежать из зала суда
07.05.2024 в 11:54
«Сибирский цемент» поддерживает юные таланты в Бурятии
07.05.2024 в 11:44
Житель Бурятии Алексей Халмакшинов удостоен звания Герой Труда Российской Федерации
07.05.2024 в 11:39
Сегодня в России состоится инаугурация президента
07.05.2024 в 11:27
В Бурятии прощаются с погибшим отцом десяти детей
07.05.2024 в 11:21
В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину
07.05.2024 в 11:04
В Закаменском районе Бурятии завершилось строительство школы и детского сада
07.05.2024 в 10:54
В Бурятии на свет появилось сразу три двойни
07.05.2024 в 10:54
В Бурятии горит Муйский район
07.05.2024 в 10:51
Лебеди-кликуны добрались до Баргузинского заповедника
07.05.2024 в 10:16
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 мая

Читайте также
Обвиняемый в грабеже житель Улан-Удэ пытался сбежать из зала суда
Происшествие случилось во время оглашения приговора
07.05.2024 в 11:54
В Улан-Удэ ищут пропавшую женщину
Горожанка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве
07.05.2024 в 11:04
В Бурятии выясняют причины взрыва в кафе
Из здания успели вынести 14 газовых баллонов, что спасло его от полного уничтожения
07.05.2024 в 09:53
Агрессивный житель Бурятии расправился с двумя мужчинами
Один из них был убит, второй получил серьезные травмы
07.05.2024 в 09:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru