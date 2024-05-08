В Улан-Удэ адвоката осудили за мошенничество

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемого в мошенничестве.Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, адвокат защищал горожанку, которую полиция привлекала к уголовной ответственности. В сентябре 2023 года он узнал, что уголовное преследование в отношении женщины будет прекращено в связи с истечением сроков давности. Решив воспользоваться случаем, адвокат убедил женщину в том, что может добиться прекращения уголовного дела, но для этого нужно дать взятку следователю в виде ноутбука. Женщина согласилась и отдала адвокату 46 тыс. рублей на покупку техники. Получив наличность, защитник потратил деньги на свои нужды. Когда обман вскрылся, женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.На суде теперь уже бывший адвокат (его лишили этого статуса по решению адвокатской палаты) полностью признал вину, а также возместил ущерб потерпевшей. С учетом этого его приговорили к штрафу в размере 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Советского райсуда.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»