В Бурятии осудили членов семьи бывшего министра образования

Пару лет назад в Бурятии прогремел скандал вокруг увольнения главы минобразования республики Баира Жалсанова. Состоялось несколько судебных заседаний, где решали, с какой формулировкой он должен покинуть свой пост - по собственному желанию или в связи с утратой доверия. Чиновник в итоге ушел, но шлейф преступлений, в которых оказался замешан ныне покойный Жалсанов, а также его родственники, тянется до сих пор.Летом 2021 года глава Бурятии Алексей Цыденов принял отставку министра образования Баира Жалсанова по его собственному желанию. Однако прокуратура настаивала, что с Жалсановым надо было расставаться по мотивам утраты доверия. Именно с такой формулировкой его тогда в итоге и уволили.Этот скандал оказался смежным с другим. Касавшимся судьбы бюджетной субсидии частному детсаду, к которому непосредственное отношение имели близкие Баира Жалсанова.«Прокуратура республики установила, что в течение 2018 - 2021 гг. Баир Жалсанов не исполнял обязанности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении отдельных функций государственного управления в отношении аффилированной организации - частного дошкольного образовательного учреждения. Личная заинтересованность у Жалсанова возникла в связи с тем, что учредителем названного Центра являлся его отец, а руководителем учреждения - супруга Жалсанова. Функции генерального директора и главного бухгалтера юридического лица выполняла сестра супруги», - так аргументировали свою позицию силовики, стараясь доказать наличие конфликта интересов. Озвучивались и другие претензии к Жалсанову.Но если страсти по увольнению, бушевавшие в 2021 - 2022 гг., ушли в историю, то смежный скандал продолжается и доселе. Существует большое уголовное дело, и мы решили рассказать о нем читателям. Там идут очень упорные суды.На скамье подсудимых оказались три гражданки - Багдуева, Жалсанова и Лумбунова. Им вменяли ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). А процесс касался бюджетной субсидии, которую получило частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Т».В материалах дела название учреждения указано под литерой «Т». Как установил суд, детсад учредил Баир Жалсанов. Вскоре учредитель назначил руководить им Жалсанову, а потом Б. (сестру Жалсановой).Доверенность, выписанная гендиректором на имя Жалсановой, предоставила последней огромные полномочия, в том числе по управлению и контролю дошкольного учреждения.«...Обладала авторитетом и пользовалась доверием у работников детского сада «Т», фактически руководила трудовым коллективом, осуществляла расстановку и подбор кадров, организацию труда подчиненных, распоряжалась средствами и имуществом учреждения. В связи с этим указания Жалсановой, фактически обладавшей организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в учреждении, были обязательны для исполнения работниками учреждения, а назначенная генеральным директором Б. фактически не осуществляла свои полномочия», - установила Фемида.По версии следствия, трио, впоследствии севшее на скамью подсудимых, вступило в преступный сговор в целях хищения бюджетных средств.Одна из них подготовила заявку о предоставлении детсаду «Т» из республиканского бюджета субсидии на создание дополнительных мест для детей от полутора до трех лет. «Б., не осведомленная о преступных намерениях вышеуказанных лиц, подписала и направила заявку в министерство образования и науки республики», - посчитали силовики.Комиссия министерства включила детсад «Т» в перечень получателей субсидий. Вскоре Б., гендиректор детсада, и П., заместитель министра образования, подписали соглашение о предоставлении субсидии. Она предоставлялась в 2020 году в размере 10,3 млн рублей. В середине года бюджетные деньги зачислили на счет детсада «Т».По тем временам это была очень внушительная сумма, она даже и сейчас солидная.Согласно данным следствия, одна из участниц сговора, «не посвящая своего супруга Л., не имеющего намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, в свои преступные намерения, организовала его регистрацию в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя и открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк».Правоохранители настаивали на том, что основа схемы, использованной тремя единомышленницами, являлась такой. Та, что была женой новоиспеченного предпринимателя, организовала приобретение товаров на средства субсидии.Две других, на основании представленных первичных учетных документов, работали над подложными документами по реализации товарно-материальных ценностей в адрес «ЦРР - детский сад «Т» от имени индивидуального предпринимателя Л. по завышенной стоимости. Силовики также вели речь о внесении в документы сведений «о приобретении товарно-материальных ценностей, которые фактически приобретены не будут...».Предприниматель, видимо, сам того не зная, стал чем-то похожим на фирму-«прокладку».Были куплены: набор мягкой мебели, трехъярусные кровати, игровая мебель, стулья «Эвелина», табуреты «Мэри Поппинс», ряд шкафов и тумб, контейнер «Человек Паук», комод с шестью ящиками, ковер, набор круглых зеркал, складные детские коврики, позницы, филейные ножи, ведра, банки с завинчивающейся крышкой, овощечистки, терки, лопатки кухонные, миски, сито, дуршлаги, чайники и тарелки, разделочные доски, полотенца, кружки, сковородки, игрушки и т. д. Перечень этот просто огромен, всего не описать. Было на что потратить 10 млн рублей. В ходе следствия по каждому пункту перечня следователи указали сумму, на которую, по их расчетам, завышена цена закупки. Бросаются в глаза в списке костюм Деда Мороза и книжки со сказками.Со счета детсада на счет предпринимателя Л. деньги перечисляли частями.Полиция провела большую работу, от прослушки телефонов до обысков жилищ всех фигурантов и торговых центров (изымали накладные, счет-фактуры, акты сверки).Вывод следствия оказался таким - отчет, который детсад подал в минобразования республики по поводу субсидии, содержал «заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о приобретении товарно-материальных ценностей на сумму 10,3 млн рублей вместо фактически произведенных затрат на их приобретение на сумму 8 779 498 рублей 68 копеек».Следователи отметили, при проведении исследования документов выявлена разница между фактическим наличием товарно-материальных ценностей и реестром купленного на сумму свыше 1 млн рублей.Министерство приняло представленный отчет. В итоге правоохранители назвали разницу хищением бюджетных средств в особо крупном размере.Все три подсудимых не согласились с предъявленным обвинением, заявив, что подложных документов не представляли. «Должно быть создано 84 места (дополнительных мест в детсаду. - Прим. ред.), что полностью и реализовано», - сказала, в частности, Жалсанова.В деле зафиксированы ее слова, что она не знала, что при закупке товаров сумма фактически была иной, и эти вопросы не обсуждала.Багдуева категорически заявила, что в преступный сговор с Жалсановой и Лумбуновой не вступала и не получала документы для оформления подложных товарных накладных по завышенной стоимости. Она также заявила, что не отражала реализацию товаров, которые фактически не приобретались и не устанавливались.В отношении представленных в суде аудиозаписей пояснила, что обговаривались рабочие моменты. Но не обсуждалось снятие денежных средств, которые образовались от разницы. А еще отметила, что не помнит разговор от 30 декабря между ней и Лумбуновой, где она говорит, что нужно вывести денежные средства.Лумбунова тоже отвергла предъявленное обвинение, заявив, что ее действия должны быть переквалифицированы на ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. - Прим. ред.).В то время Л. предложил свои услуги поставки, закупа и сборки мебели. Лумбунова сообщила ему, что возможно заключение договора с детсадом. И спросила, сможет ли он этим заняться, на что Л. согласился. Он осуществлял свои услуги по всем адресам. Разница в цене являлась доходом от его деятельности. Прибылью от нее Л. с другими подсудимыми не делился. На вопросы стороны обвинения женщина отвечать отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.Уголовный процесс закончился в пользу версии обвинения. Фемида сочла, что вина подсудимых доказывается показаниями с предварительного следствия и показаниями свидетелей в ходе процесса.В материалах суда приведены те ранние показания подозреваемых от 2021 года.Следствие настаивало, что, например, Жалсанова говорила, что ее супруг - руководитель министерства образования и науки республики и она не могла являться руководителем «ЦРР - Детский сад «Т», а для этого на должность гендиректора оформили ее сестру Б. При этом фактически Б. не выполняла обязанности гендиректора, а руководство деятельностью детсада осуществляла лично Жалсанова - она была главной.В материалах дела отмечается, свои показания Жалсанова в судебном заседании не подтвердила. Лумбунова тоже не признала свои ранние показания, которые силовики использовали при составлении обвинения. Она заявила, что «на нее оказывали давление».Приговор оказался негативным для всех трех подсудимых. Жалсанова и Багдуева получили по три с половиной года лишения свободы условно. Лумбунова - три года условно. Удовлетворен гражданский иск прокурора. Трио должно солидарно возместить бюджету Бурятии более 1,5 млн рублей.Пока ущерб не погашен, Фемида сохранила арест на жалсановский «Лексус» за 2,8 млн рублей и полмиллиона рублей ее денег.Фото: «Номер один»