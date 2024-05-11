В Бурятии пьяный житель отстрелил голову у скульптуры марала

Утром 10 мая в полицию поступило сообщение от главы сельского поселения о повреждении скульптуры марала на въезде в село Туран.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили и изъяли следы предполагаемого злоумышленника, а также гильзы от травматического оружия.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый – им оказался 35-летний местный житель. Мужчина задержан по горячим следам. Гражданин не работает, ранее не судим», - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как уточнили в полиции, во время совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также у него дома нашли и изъяли травматический пистолет и голову скульптуры.

«Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - подытожили в ведомстве.

Фото: МВД по РБ

