В Бурятии пьяный водитель автобуса предлагал взятку полицейским

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый - гражданин одного из соседних государств - работал водителем в одной из московских компаний. 8 мая он получил в Забайкальском крае новый автобус, который должен был перегнать в Москву. 10 мая по пути мужчина употребил спиртное и поехал дальше. На посту в Сотниково его для проверки его остановили сотрудники ДПС. Полицейские сразу поняли, что мужчина пьян.





В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего иностранца, который обвиняется в покушении на дачу взятки.«Во время освидетельствования и составления процессуальных документов мужчина стал активно предлагать полицейским незаконное вознаграждение в сумме 45 тыс. рублей. Сотрудники неоднократно предупреждали его об уголовной ответственности за дачу взятки, а затем составили уведомление и зафиксировали попытку водителя подкупить представителей власти. В ходе допросов и при предъявлении обвинения мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления», - рассказали в следственном ведомстве.В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Следственный комитет Бурятии