Происшествия 14.05.2024 в 16:40

В Улан-Удэ из-за забытого чемодана пришлось оцепить Театральную площадь

Владельца вещей сейчас ищет полиция
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за забытого чемодана пришлось оцепить Театральную площадь
Сегодня днем в правоохранительные органы Улан-Удэ поступило сообщение о бесхозном чемодане в районе Театральной площади. Информацию о нем передали бдительные граждане.

«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место и организовали оцепление территории. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра дорожного чемодана устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Внутри сумки находились личные вещи», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают владельца чемодана.

Фото: Росгвардия Бурятии

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