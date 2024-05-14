Происшествия 14.05.2024 в 16:40
В Улан-Удэ из-за забытого чемодана пришлось оцепить Театральную площадь
Владельца вещей сейчас ищет полиция
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днем в правоохранительные органы Улан-Удэ поступило сообщение о бесхозном чемодане в районе Театральной площади. Информацию о нем передали бдительные граждане.
«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место и организовали оцепление территории. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра дорожного чемодана устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Внутри сумки находились личные вещи», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают владельца чемодана.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место и организовали оцепление территории. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра дорожного чемодана устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Внутри сумки находились личные вещи», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают владельца чемодана.
Фото: Росгвардия Бурятии