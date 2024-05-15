Происшествия 15.05.2024 в 11:01
Бывший глава Иволгинского района Бурятии не смог избежать тюрьмы
Приговор Виктору Очирову оставлен в силе
Текст: Андрей Константинов
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционные жалобы бывшего главы Иволгинского района Виктора Очирова и его защитников. Напомним, ранее райсуд признал экс-главу виновным в получении 5 взяток. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей.
Сам Виктор Очиров так и не признал вину и в апелляционной жалобе просил оправдать его, однако безрезультатно.
«По итогам рассмотрения уголовного дела 14 мая 2024 года судом апелляционной инстанции приговор в части квалификации действий осужденного и назначенного наказания оставлен без изменения. Он вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Как уже сообщалось, будучи главой района Виктор Очиров узнал о том, что один местный предприниматель желает продать в муниципальную собственность имущество своей компании. Оно состояло из водозаборной скважины, трансформаторной подстанции и линии электропередач с земельными участками. За общее покровительство в решении этого вопроса в январе 2018 года Виктор Очиров потребовал и получил от бизнесмена взятку в размере 320 тыс. рублей.
«Помимо этого, в 2017-2021 годах Виктор Очиров по нескольким муниципальным контрактам через подчиненных работников требовал от подрядчиков деньги в процентном соотношении к суммам договоров, так называемые «откаты», за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Таким путем он получил в качестве взяток более 1,5 млн. рублей», - сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии.
Фото: russianstock.ru
Сам Виктор Очиров так и не признал вину и в апелляционной жалобе просил оправдать его, однако безрезультатно.
«По итогам рассмотрения уголовного дела 14 мая 2024 года судом апелляционной инстанции приговор в части квалификации действий осужденного и назначенного наказания оставлен без изменения. Он вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Как уже сообщалось, будучи главой района Виктор Очиров узнал о том, что один местный предприниматель желает продать в муниципальную собственность имущество своей компании. Оно состояло из водозаборной скважины, трансформаторной подстанции и линии электропередач с земельными участками. За общее покровительство в решении этого вопроса в январе 2018 года Виктор Очиров потребовал и получил от бизнесмена взятку в размере 320 тыс. рублей.
«Помимо этого, в 2017-2021 годах Виктор Очиров по нескольким муниципальным контрактам через подчиненных работников требовал от подрядчиков деньги в процентном соотношении к суммам договоров, так называемые «откаты», за беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Таким путем он получил в качестве взяток более 1,5 млн. рублей», - сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии.
Фото: russianstock.ru