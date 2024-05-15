В Улан-Удэ водитель «Лэнд Крузера» проведет за решеткой 8 лет

В Улан-Удэ вступил в силу приговор райсуда в отношении 38-летнего горожанина, осужденного по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Находясь в пьяном виде, мужчина не справился с управлением внедорожником, сбил людей на остановке, после чего сбежал.Напомним, резонансное происшествие случилось вечером 21 июня 2023 года. Пьяный водитель ехал на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер 200» по ул. Ключевская с превышением скорости. По ходу движения он совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем «Ниссан», после чего влетел в стоявших на остановке людей.В результате ДТП ожидавший прибытия автобуса 22-летний парень получил тяжкий вред здоровью, еще один мужчина погиб. Водитель после происшествия скрылся, но в тот же день был найден и задержан полицейскими.Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски о возмещении морального вреда, причиненного в результате преступления. В пользу семьи погибшего взыскан 1 млн рублей, второго потерпевшего - в размере 300 тыс. рублей.Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, отмечая суровость назначенного наказания. Апелляционная жалоба также поступила от одного из потерпевших, который, наоборот, настаивал на более строгом вердикте. Однако все жалобы были отклонены.«Все обстоятельства, имеющие значение при назначении наказания, влияющие на его справедливость, судом первой инстанции были учтены в полной мере. Приговор суда в части назначенного наказания и квалификации действий осужденного оставлен без изменения и вступил в законную силу», - сообщили сегодня в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: МВД Бурятии