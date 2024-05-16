Происшествия 16.05.2024 в 13:38

Житель Бурятии устроил лесной пожар, пытаясь избавиться от трупов

Разведенный им огонь быстро перешел на сухую траву, а затем и на лес
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии устроил лесной пожар, пытаясь избавиться от трупов
МВД Бурятии сообщило о задержании виновника лесного пожара, случившегося в конце апреля в Кижингинском районе. Тогда пожар был ликвидирован силами лесной охраны Кижингинского района и авиаотделения Хоринского района. В ходе проверки выяснилось, что огонь вспыхнул по вине человека.

Личность виновника пожара удалось установить. Им оказался 48-летний житель села Загустай. В тот день мужчина обнаружил рядом с животноводческой стоянкой, где он работает пастухом, две туши мертвых коров. Сельчанин решил сжечь останки животных. Однако огонь от костра быстро перешел на сухую траву, а затем и на лес.

«В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение правил безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара. За данное правонарушение для граждан установлено наказание в виде штрафа в размере до 60 тысяч рублей», - сообщили в МВД.

Фото: pixabay.com
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