Житель Бурятии устроил лесной пожар, пытаясь избавиться от трупов

МВД Бурятии сообщило о задержании виновника лесного пожара, случившегося в конце апреля в Кижингинском районе. Тогда пожар был ликвидирован силами лесной охраны Кижингинского района и авиаотделения Хоринского района. В ходе проверки выяснилось, что огонь вспыхнул по вине человека.Личность виновника пожара удалось установить. Им оказался 48-летний житель села Загустай. В тот день мужчина обнаружил рядом с животноводческой стоянкой, где он работает пастухом, две туши мертвых коров. Сельчанин решил сжечь останки животных. Однако огонь от костра быстро перешел на сухую траву, а затем и на лес.«В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ – за нарушение правил безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара. За данное правонарушение для граждан установлено наказание в виде штрафа в размере до 60 тысяч рублей», - сообщили в МВД.Фото: pixabay.com