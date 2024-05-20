Происшествия 20.05.2024 в 09:52

В выходные в Бурятии произошло около 20 ДТП

В авариях пострадало 14 человек
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Текст: Елена Кокорина
В выходные в Бурятии произошло около 20 ДТП

За минувшие выходные в республике произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 14 человек, из которых четверо были госпитализированы в медицинские учреждения.

Помимо этого, за два дня случилось 14 пожаров и одна угроза взрыва, в которых никто не пострадал, сообщают в Территориальном центре медицины катастроф Республики Бурятия.

В ведомстве напомнили, что 17 мая в Улан-Удэ произошло ДТП с участием мотоциклиста. На месте работали бригады скорой медицинской помощи и специализированная анестезиолого-реанимационная бригада. Пострадавшему с травмами различной степени тяжести была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в больницу для продолжения лечения.

Фото: Номер один

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авария ДТП пострадавшие помощь

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