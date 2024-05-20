Три человека попали в больницу после ДТП в Бурятии

Два ДТП с перевернувшимися автомобилями случились в минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первое произошло вечером 18 мая в Кяхтинском районе. Там 22-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», ехавший со стороны Малой Кудары в направлении села Уладый, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии травмы получили водитель и два пассажира иномарки, из госпитализировали.





Еще одно ДТП случилось в воскресенье ночью в Улан-Удэ. На ул. Гастелло 33-летний водитель автомобиля «Хонда Интегра» не справился с управлением и перевернулся. Мужчина получил травмы, его госпитализировали в БСМП.Фото: ГИБДД Бурятии