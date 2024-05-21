Происшествия 21.05.2024 в 14:55

В Улан-Удэ мошенники обманывают таксистов

Один из водителей лишился денег, а на второго чуть не оформили кредит
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мошенники обманывают таксистов
В Улан-Удэ за выходные дни зафиксировано два случая, когда жертвами мошенников стали таксисты.

Как рассказали в МВД Бурятии, днем 19 мая полицию с заявлением обратился 47-летний местный житель. Горожанин, подрабатывающий частным извозом, рассказал, что в приложении ему поступила заявка на поездку. Затем позвонил сам клиент. Он сообщил, что в аэропорт необходимо срочно увезти его бухгалтера. Кроме того, в связи с имеющимися у него проблемами незнакомец попросил помощи в переводе на мобильный кошелек денег, которые он направит водителю. За услугу мужчина обещал вознаграждение в полторы тысячи рублей.

«Улан-удэнец, увидев смс-уведомление о поступлении 15 тысяч рублей, через банкомат обналичил их и перечислил на указанный банковский счет. Однако позднее понял, что снял собственные сбережения: по невнимательности он и не заметил, что сообщение пришло не от банка, а с частного номера», - сообщили в МВД.

Еще одной жертвой аферистов стал 60-летний таксист, который должен был увезти из гостиницы в аэропорт иностранца, не владеющего русским языком. По крайней мере, так это преподнес телефонный собеседник. Деньги за поездку незнакомец обещал перевести сам и в результате, якобы, ошибочно перечислил крупную сумму, смс о которой пришло на телефон водителя.

Деньги мужчина попросил вернуть. Однако, когда таксист попытался обналичить средства, его банковскую карту заблокировали. А банковский менеджер сообщил о попытке оформления на имя таксиста кредита на 50 тысяч рублей.

«По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, ведется следствие», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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