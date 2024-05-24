Происшествия 24.05.2024 в 11:10
Федеральный телеканал сообщил о задержании чиновника мэрии Улан-Удэ
Его подозревают в получении крупной взятки
Текст: Андрей Константинов
Федеральный телеканал «Рен ТВ» сообщил о задержании за взятку сотрудника мэрии Улан-Удэ
Местные правоохранительные органы о данном задержании пока не сообщали.
Фото: скриншот видео «Рен ТВ»
«Схватили чиновника сразу после получения конверта с толстой пачкой пятитысячных купюр. Внушительная сумма являлась благодарностью от бизнесменов, занимавшихся оснащением системы оповещения в образовательных учреждениях. Как считает следствие, за эти деньги подозреваемый оказывал компаниям покровительство и лоббировал их интересы. Ждать суда чиновник будет в СИЗО», - сообщил телеканал.
Местные правоохранительные органы о данном задержании пока не сообщали.
Фото: скриншот видео «Рен ТВ»
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