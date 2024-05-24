Федеральный телеканал сообщил о задержании чиновника мэрии Улан-Удэ

«Схватили чиновника сразу после получения конверта с толстой пачкой пятитысячных купюр. Внушительная сумма являлась благодарностью от бизнесменов, занимавшихся оснащением системы оповещения в образовательных учреждениях. Как считает следствие, за эти деньги подозреваемый оказывал компаниям покровительство и лоббировал их интересы. Ждать суда чиновник будет в СИЗО», - сообщил телеканал.



