Происшествия 24.05.2024 в 11:10

Федеральный телеканал сообщил о задержании чиновника мэрии Улан-Удэ

Его подозревают в получении крупной взятки
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Текст: Андрей Константинов
Федеральный телеканал сообщил о задержании чиновника мэрии Улан-Удэ
Федеральный телеканал «Рен ТВ» сообщил о задержании за взятку сотрудника мэрии Улан-Удэ

«Схватили чиновника сразу после получения конверта с толстой пачкой пятитысячных купюр. Внушительная сумма являлась благодарностью от бизнесменов, занимавшихся оснащением системы оповещения в образовательных учреждениях. Как считает следствие, за эти деньги подозреваемый оказывал компаниям покровительство и лоббировал их интересы. Ждать суда чиновник будет в СИЗО», - сообщил телеканал.


Местные правоохранительные органы о данном задержании пока не сообщали.

Фото: скриншот видео «Рен ТВ»
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