Экс-милиционеры, убившие двух девушек, отправились на фронт

Экс-сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Бурятия Евгений Инкин и Дмитрий Истомин, осужденные на 17 и 18 лет за жестокое убийство двух девушек в Кабановском районе, сменили пейзажи колонии строгого режима на окопы в зоне специальной военной операции. Тем самым отбыв лишь по году в неволе.

22 мая Восьмой кассационный суд оставил в силе приговор бывшим сотрудникам МВД по РБ Дмитрию Истомину и Евгению Инкину, получившим внушительные сроки за двойное убийство, совершенное более 20 лет назад. Однако осужденных на заседании суда на было, поскольку они заключили контракты с Минобороны и уехали на СВО.

Напомним, 26 августа 2002 года в Клюквенной пади (Кабанский район Бурятии. - Прим.ред.) обнаружили тела двух девушек с черепно-мозговыми травмами. Но уголовное дело долгое время не возбуждали. Виновных удалось вычислить только спустя 17 лет - после того, как показания дала еще одна девушка. Подозреваемых задержали. Ими оказались два экс-сотрудника Министра внутренних дел по Республике Бурятия.