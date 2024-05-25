Происшествия 25.05.2024 в 13:21

Экс-милиционеры, убившие двух девушек, отправились на фронт

Восьмой кассационный суд утвердил приговор бывшим сотрудникам МВД Бурятии, но те не явились на заседание
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Текст: Наталия Грюнвальд
Экс-милиционеры, убившие двух девушек, отправились на фронт

Экс-сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Бурятия Евгений Инкин и Дмитрий Истомин, осужденные на 17 и 18 лет за жестокое убийство двух девушек в Кабановском районе, сменили пейзажи колонии строгого режима на окопы в зоне специальной военной операции. Тем самым отбыв лишь по году в неволе.

22 мая Восьмой кассационный суд оставил в силе приговор бывшим сотрудникам МВД по РБ Дмитрию Истомину и Евгению Инкину, получившим внушительные сроки за двойное убийство, совершенное более 20 лет назад. Однако осужденных на заседании суда на было, поскольку они заключили контракты с Минобороны и уехали на СВО.

Напомним, 26 августа 2002 года в Клюквенной пади (Кабанский район Бурятии. - Прим.ред.) обнаружили тела двух девушек с черепно-мозговыми травмами. Но уголовное дело долгое время не возбуждали. Виновных удалось вычислить только спустя 17 лет - после того, как показания дала еще одна девушка. Подозреваемых задержали. Ими оказались два экс-сотрудника Министра внутренних дел по Республике Бурятия.

Узнать подробности истории расследования двойного убийства можно в опубликованном ранее материале: «Бывший опер рассказал о расследовании убийства полицейскими девушек 17 лет назад», а также в интервью: «Мне скрывать нечего!».

В марте 2023 года суд присяжных признал виновными Инкина и Истомина в убийствах. В итоге их приговорили к 17 и 18 годам лишения свободы. Сами Инкин и Истомин пытались убедить суд в своей невиновности, но не преуспели. После года заключения появилась информация о заключении осужденными контрактов с Минобороны и их отбытия в зону СВО.

Фото: Вести. Дежурная часть.


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Экс-милиционеры, убившие двух девушек, отправились на фронт
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