Происшествия 27.05.2024 в 11:31

В Бурятии медведь зачастил в гости к жителям Северобайкальска

Горожан просят проявлять осторожность
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии медведь зачастил в гости к жителям Северобайкальска
26 мая жители Северобайкальска сразу четыре раза столкнулись с медведем. Как сообщил вайбер-чат «Северобайкальск-инфо.24/7», первые встречи с косолапым случились утром – на АЗС в районе ЛЭП и на дороге в сторону поселка Заречный. Затем, уже к вечеру, медведя снова заметили у поселка Заречный.

«Информация о животном передана в Охотнадзор и отдел полиции. Будьте бдительны и осторожны», предупреждают местных жителей в чате.

Фото: pixabay.com
Теги
медведь

Все новости

В столице Бурятии прошли совместные учения росгвардейцев и пожарных
27.05.2024 в 12:32
В Улан-Удэ фермеры продают саженцы, рассаду и цветы
27.05.2024 в 12:19
В Бурятии начинает обучение первый поток программы «Время героев»
27.05.2024 в 12:05
Автобусы в Улан-Удэ не соблюдают интервал движения
27.05.2024 в 12:00
В Бурятии будут добывать перлит
27.05.2024 в 11:55
В Бурятии снова объявлено штормовое предупреждение
27.05.2024 в 11:43
В Бурятии медведь зачастил в гости к жителям Северобайкальска
27.05.2024 в 11:31
Выйдя из тюрьмы, житель Бурятии снова встал на «скользкую дорожку»
27.05.2024 в 11:15
Три дзюдоистки из Бурятии завоевали два золота и бронзу
27.05.2024 в 11:15
В Бурятии байкер врезался в микроавтобус
27.05.2024 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
В Бурятии байкер врезался в микроавтобус
В аварии тяжелые травмы получил пассажир мотоцикла
27.05.2024 в 11:05
В Бурятии погиб 30-летний водитель «Марка»
Он врезался в электроопору, после чего автомобиль загорелся
27.05.2024 в 10:29
В Бурятии автомобиль врезался в дерево и загорелся
Машина полностью выгорела, водитель отделался ушибами
27.05.2024 в 10:11
В выходные в Бурятии тушили восемь пожаров
Снова их причиной стал человек
27.05.2024 в 10:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru