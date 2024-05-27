Происшествия 27.05.2024 в 11:31
В Бурятии медведь зачастил в гости к жителям Северобайкальска
Горожан просят проявлять осторожность
Текст: Андрей Константинов
26 мая жители Северобайкальска сразу четыре раза столкнулись с медведем. Как сообщил вайбер-чат «Северобайкальск-инфо.24/7», первые встречи с косолапым случились утром – на АЗС в районе ЛЭП и на дороге в сторону поселка Заречный. Затем, уже к вечеру, медведя снова заметили у поселка Заречный.
«Информация о животном передана в Охотнадзор и отдел полиции. Будьте бдительны и осторожны», предупреждают местных жителей в чате.
Фото: pixabay.com
«Информация о животном передана в Охотнадзор и отдел полиции. Будьте бдительны и осторожны», предупреждают местных жителей в чате.
Фото: pixabay.com
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