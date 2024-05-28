Происшествия 28.05.2024 в 13:51

В Улан-Удэ пропал молодой человек, страдающий хроническим заболеванием

Горожанин ушел из дома 12 апреля и не вернулся
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропал молодой человек, страдающий хроническим заболеванием
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 24-летнего Константина Шорина. 12 апреля он ушел из дома на улице Нестерова и до настоящего времени не вернулся. Известно, что молодой человек страдает хроническим заболеванием.

Приметы: европейской внешности, на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы короткие темные.

Был одет: ветровка серая с капюшоном с рукавами синего цвета, черный жилет, джинсы серые, ремень плетеный синего цвета, кроссовки черные на липучках.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам:8 (983) 535-60-91, 8 (924) 390-60-60 или 102 (112).
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