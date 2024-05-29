В Муйском районе Бурятии разрастаются лесные пожары

В Бурятии обостряется ситуация с лесными пожарами в Муйском районе. За прошедшие сутки площадь двух основных очагов возгорания существенно возросла.По данным вайбер-чата «Муя-инфо.24/7», общая площадь пожаров, действующих в нескольких километрах от Таксимо и Северомуйска, выросла с 9 до 14 тысяч гектаров. На их тушении работают более 120 человек и 26 единиц техники. При этом группировка огнеборцев постоянно наращивается.Из-за сильного пожара поселок Таксимо заволокло дымом. Однако проведенные исследования не выявили в атмосферном воздухе превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ. В то же время власти рекомендуют местным жителям закрывать двери и окна в квартирах, воздержаться от длительного прибывания на улице, пользоваться защитными масками, респираторами и марлевыми повязками.Власти также заверили, что угрозы самому Таксимо нет. Однако собственникам частных домов все же посоветовали создать запас воды и убрать мусор на прилегающих к домам территориях.Фото: РАЛХ