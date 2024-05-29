Происшествия 29.05.2024 в 11:37
В Муйском районе Бурятии разрастаются лесные пожары
Райцентр заволокло дымом, жителям советуют не выходить на улицу
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии обостряется ситуация с лесными пожарами в Муйском районе. За прошедшие сутки площадь двух основных очагов возгорания существенно возросла.
По данным вайбер-чата «Муя-инфо.24/7», общая площадь пожаров, действующих в нескольких километрах от Таксимо и Северомуйска, выросла с 9 до 14 тысяч гектаров. На их тушении работают более 120 человек и 26 единиц техники. При этом группировка огнеборцев постоянно наращивается.
Из-за сильного пожара поселок Таксимо заволокло дымом. Однако проведенные исследования не выявили в атмосферном воздухе превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ. В то же время власти рекомендуют местным жителям закрывать двери и окна в квартирах, воздержаться от длительного прибывания на улице, пользоваться защитными масками, респираторами и марлевыми повязками.
Власти также заверили, что угрозы самому Таксимо нет. Однако собственникам частных домов все же посоветовали создать запас воды и убрать мусор на прилегающих к домам территориях.
Фото: РАЛХ
По данным вайбер-чата «Муя-инфо.24/7», общая площадь пожаров, действующих в нескольких километрах от Таксимо и Северомуйска, выросла с 9 до 14 тысяч гектаров. На их тушении работают более 120 человек и 26 единиц техники. При этом группировка огнеборцев постоянно наращивается.
Из-за сильного пожара поселок Таксимо заволокло дымом. Однако проведенные исследования не выявили в атмосферном воздухе превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ. В то же время власти рекомендуют местным жителям закрывать двери и окна в квартирах, воздержаться от длительного прибывания на улице, пользоваться защитными масками, респираторами и марлевыми повязками.
Власти также заверили, что угрозы самому Таксимо нет. Однако собственникам частных домов все же посоветовали создать запас воды и убрать мусор на прилегающих к домам территориях.
Фото: РАЛХ
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