Житель Улан-Удэ переиграл матерого афериста

Есть множество примеров того, как мошенники обманывают граждан, разводят их на довольно кругленькие суммы денег, но вот случаи, когда одурачить удается самого мошенника, вернув украденное им, увы, единичны. Об одном из таких героев, которым стал житель города Улан-Удэ, мы расскажем в этом материале.История столкновения с мошенником-брокером ныне уже успешного предпринимателя Никиты произошла пять лет назад. Несмотря на то, что свои деньги ему тогда все-таки чудом удалось вернуть, он считает, что его однозначно «развели» как котенка, а исход всего дела называет не иначе как счастливой случайностью.«Здравствуйте, я из инвестиционной компании, вам интересна работа с инвестициями и получение прибыли?» - так начал свой диалог мошенник по имени Антон, позвонивший моему собеседнику. Поскольку у многих эта тема вызывает интерес, Никита вступил с ним в диалог. Разговор их коснулся познаний фондового рынка, убеждения сотрудничества именно с этой компанией, выбора стратегии и оптимального уровня дохода.- Уже в ходе нашего первого разговора с ним я решил проверить их компанию и открыл первую попавшуюся ссылку в Google, находящуюся в топе, где было написано, что компания занимает лидирующие позиции на рынке и все в таком роде, - рассказывает Никита. – Сейчас я понимаю, что ее продвигали они же, но, прочитав тогда только один источник, я предательски расслабился. И вообще, будьте уверены, что как только вы начинаете вести диалог с мошенником, то с вероятностью, стремящейся к 100%, вы уже теряете свои деньги, потому что имеете дело с настоящим психологом, который спустя две-три минуты разговора буквально видит вас насквозь.Сейчас Никита твердо уверен, что если вам звонят незнакомцы с предложением быстро подзаработать, то это явный «развод», хотя и осознает, что сам это понял лишь после того, как попался на удочку мошенника. Поторговав нефтью и золотом по скачанной учебной программе, которую рекомендовал ему Антон, Никита увидел радужные перспективы. Все свои деньги, как и операции по ним, он наблюдал в личном кабинете.- В тестовом режиме, без вливания денег, у меня неплохо получалось «заработать», и именно в тот момент Антон начал «напевать», что если бы я вложил деньги, то уже смог бы ощутить реальную прибыль. Обращу ваше внимание на то, что именно в этот момент и начинается большая комбинация, на которую ведутся все люди – это лень и желание моментальной прибыли, или, другими словами, халява, напрочь отключающая мозг. Увы, я не исключение и тоже повелся, решив закинуть 60 тыс. рублей, эквивалентные по тем временам 1 тыс. долларов. Жадность – именно то состояние, на котором и ловят мошенники, знайте это и почаще вспоминайте пословицу о том, что «без труда не выловишь и рыбку из пруда», - советует Никита.- Подозрения с моей стороны начались тогда, когда я поторговал на свои реальные деньги. Совершенные сделки принесли мне около 5 тысяч за пару дней, и я, конечно же, был на подъеме, потому что видел, что заработать деньги реально легко. Но тут в мой мозг закралась первая здравая мысль, и я попросил Антона вывести проценты мне на карту, чтобы окончательно удостовериться. Немного поколебавшись, он согласился, - рассказывает Никита.Судя по отзывам людей, пострадавших по аналогичной схеме, вывести небольшую сумму в виде небольших процентов от всей суммы мошенники дают каждому, чтобы дать почувствовать вкус наживы и окончательно усыпить бдительность. Все это делается для того, чтобы впоследствии получить возможность раскрутить жертву на еще большую сумму и убедить вложиться в дело уже по-крупному.- Однако, получив свою прибыль на карту, радости у меня не было совсем, потому что перевод был не от организации, а от физлица, что, разумеется, показалось мне странным. Подозрения взяли верх и я начал гуглить. Спустя некоторое время разобрался в том, что реальная торговля на бирже идет через программу MetaTrader, а у меня, как оказалось, просто платформа - программа, на которой мошенники сами рисовали удобные им графики и исходы сделок. Я видел лишь картинку моих выигрышей. Ну и, естественно, нашел множество отзывов о том, что выбранный мною брокер - мошенник. В общем, я убедился в том, что попался на крючок.- В тот момент мой мозг окончательно отрезвел, и я начал думать, как вернуть свои деньги. Просить вывести всю сумму в 60 тысяч бессмысленно, поэтому решил продолжить играть по правилам представителя компании, не давая Антону усомниться в том, что у меня возникли какие-либо подозрения на его счет. По-прежнему мы поддерживали с ним ежедневную связь, а я, включив все свое актерское мастерство, изображал восторг по поводу растущей прибыли на торгах, - рассказывает мой собеседник.Через пару дней Антон стал убеждать Никиту поднять ставку и вложить 250 тысяч. На ответ Никиты об отсутствии у него свободных денег и наличие плохой кредитной истории мошенник с легкостью подкидывал идеи, где их можно раздобыть. В частности, предлагал продать квартиру или хотя бы машину, ведь «зачем мелочиться, если через пару месяцев на торгах заработаешь на два или даже целых три авто».- Окучивая меня, Антон бесконечно сыпал техническими терминами, зная, что я в этом не понимаю ровным счетом ничего, убеждая меня вложиться, потому что именно сейчас «очень подходящий случай для получения сверхприбыли». И вот тут я выдал уже свою легенду о том, что есть некий серьезный бизнесмен, готовый вложить миллион рублей и получать с него 10% прибыли ежемесячно. Чтобы ложь выглядела правдоподобно, я описывал несуществующего миллионера и его бизнес в деталях, с разными подробностями и штрихами. В конце концов, я заврался так, что сам начал искренне верить в свою историю и существование человека, готового влезть в эту авантюру. Но самым главным было то, что в нее поверил Антон, - продолжает мой рассказчик.Для большей убедительности Никита тянул еще две-три недели, якобы договариваясь с очень серьезным человеком о таком ответственном шаге, и однажды сам написал мошеннику, что клиент «созрел», однако есть одно НО.- Дав понять, что мы имеем дело с очень серьезным человеком, я объяснил, что у него есть одно условие – удостовериться, что вложенные деньги и проценты можно вывести по первому требованию. И, чтобы окончательно убедить миллионера, надо показать ему, как это быстро делается, для чего попросил перевести мне на карту вложенные мои 60 тысяч и проценты за все это время. Какое-то время Антон колебался, но тут уже жадность подвела его. Через три дня мне на карту «упали» мои 60 тысяч плюс около 10 тыс. рублей заработанных процентов. Не медля ни секунды, я помчался в банк, снял через кассу деньги с карты до последней копейки, заблокировал счет и уничтожил ее, ссылаясь на наличие сомнительных операций по ней, - вспоминает Никита.Чтобы мошенники не смогли отменить транзакцию как ошибочную, наш рассказчик не стал кричать Антону в трубку злобное «ха-ха», а просто продолжил игру, правда уже в обратную сторону. Теперь уже он водил за нос мошенника, ежедневно рассказывая, что у миллионера или командировка, или предельная занятость, или еще что-то в этом роде. Так продолжалось на протяжении месяца, нервозность Антона все возрастала, и по итогу Никиту в одном из разговоров в грубой форме обозвали мошенником и бросили трубку.- Хочу подчеркнуть, что исход именно моего случая это не результат того, что я такой удалец-молодец. Я бы назвал это ошибкой выжившего, когда получается выжить не благодаря, а вопреки. Чтобы выкарабкаться из этой ситуации, я использовал их же метод – обман, потому что тогда это был единственный вариант, чтобы вернуть свои деньги. После этого случая я выработал для себя простые правила: не мутить бизнес с подозрительными людьми, анализировать любую поступающую информацию и никогда не выключать метод критического мышления.Думаю, многие понимают, что подобные истории являются скорее исключением из правил, потому что, к великому сожалению, основу современной новостной повестки составляет череда историй обманутых граждан, окончательно распрощавшихся со своими деньгами. О паре таких случаев накануне рассказали в местном МВД, которые произошли с 30-летней жительницей Еравнинского района и 53-летним жителем Северобайкальска.- В середине мая, пытаясь заработать на инвестициях, девушка перевела мошенникам 360 тыс. рублей. С ней связались представители «инвестиционной компании» и предложили заработать торгуя на бирже. Девушка внесла 10 тыс. рублей, увидела «прибыль» в своем кошельке и уже спустя несколько дней оформила кредиты и стала переводить деньги на счета «брокеров». Когда же ее инвестиционный счет оказался вдруг заблокированным, мошенники отправили гражданку на официальный «сайт минфина», где она оставила свое обращение. Позже она получила ответ на почту якобы от ведомства с рекомендацией срочно перевести средства на безопасные ячейки и закрыть банковские счета. Несколько переводов она все-таки успела сделать, но затем банк приостановил их и связался с женщиной для подтверждения. Убедить ее в том, что она общается с мошенниками, с трудом удалось только банковским работникам, - рассказали правоохранители.По аналогичной схеме недавно аферисты обманули и 53-летнего жителя Северобайкальска, который доверился псевдоброкеру по имени Ева. В общей сложности он перевел мошенникам более 3,5 млн рублей, часть из которых взял в кредит, а остальное занял у друга.В обоих случаях мошенники просили потерпевших граждан установить приложение, не являющееся торговой площадкой, а лишь представляющее собой приложение-эмулятор. В итоге они с легкостью управляли всеми графиками и цифрами, отображаемыми в кошельке «инвестора».Следует понимать, что для того, чтобы столкнуться с мошенниками, необязательно находиться в каких-то глубинных разделах интернета, поверьте, они легко могут найти вас сами. В целях завладения деньгами преступники часто используют страницы соцсетей, таких как «Одноклассники» или «ВКонтакте», а также многие популярные мессенджеры. Они представляются сотрудниками банка, прокуратуры, ФСБ, полицейскими, брокерами, покупателями или знакомыми, сообщая о снятии денег, блокировке счета, взломе личного кабинета, оформлении кредита, попадании родственника в ДТП, или предлагают дополнительный заработок. Постепенно они могут начать давить на собеседника, торопить его и заставлять принимать необдуманные решения. И если человек поддался эмоциям и утратил бдительность, то, считай, потерял свои сбережения.Современные мошенники по-прежнему не отличаются высокими моральными принципами и живут по идеологии небезызвестного Остапа Бендера, свято веря, что «деньги созданы для того, чтобы они принадлежали им, даже если они чужие». Их беспринципность не знает границ, и ради собственного благополучия они готовы абсолютно на все, поэтому под их «прицел» попадают как здоровые и молодые люди, так и одинокие пенсионеры.Согласно данным республиканской прокуратуры, жертвами интернет-преступников по состоянию на 17 мая 2024 стали 1 077 жителей Бурятии, потерявших 218 млн рублей. Только за последнюю неделю прирост обманутых граждан составил плюс 64 случая и 12,2 млн рублей соответственно. Наибольшая сумма похищенных средств за семидневный период составила почти 1,5 млн.Чисел приемов, которыми оперируют современные махинаторы для «сравнительно честного отъема денег у населения», уже и не счесть, но самое основное преимущество мошенников – это искусное заметание следов.Одной из проблем раскрытия подобных преступлений является применение мошенниками услуги подмены номера. Продвинутые обманщики очень широко используют возможности интернет-телефонии, поэтому номер, с которого они звонят, может выглядеть как телефон Сбербанка в виде всем знакомой комбинации цифр «900» или номера любого другого ведомства. В связи с этим отследить звонок очень сложно, так как связь идет не через сотового оператора, а через интернет.Другая проблема заключается в банковских счетах, на которые переводятся похищенные деньги. Банковские карты мошенники регистрируют на так называемых «дропов», то есть на подставных лиц. Как правило, ими становятся молодые люди, которые за вознаграждение регистрируют на свое имя карту, а преступники используют их данные для вывода денег. Согласно проводимому в прошлом году МВД Бурятии анализу, данные счета открываются в основном на жителей центральных регионов России, куда и выводятся деньги. После хищения денежных средств в течение суток осуществляется еще не менее десяти переводов, после чего деньги обналичиваются или конвертируются в валюту, отправляясь на иностранные счета в Турцию, Америку или другие государства.Вероятно, в нашей стране уже не осталось ни одного взрослого человека, которому хотя бы раз не позвонили мошенники. По всей России фиксируется колоссальный рост числа телефонного мошенничества, но, несмотря на многократные и повсеместные предостережения, количество обманутых людей и их утекающих миллионов продолжает неумолимо расти.Их раскрываемость, к сожалению, оставляет желать лучшего – на тысячи случаев телефонного и интернет-мошенничества всего лишь сотня задержанных и осужденных фигурантов.Следовательно, раз подобное преступление сложно раскрыть, значит надо постараться его не допустить, или, простыми словами, постараться в него не вляпаться. Для этого следует запомнить некоторые правила.Итак, если вы сами не обращались в службу безопасности банка, то она с малой вероятностью вам позвонит сама. Всегда держите в секрете свои личные данные и никому не сообщайте пин-код вашей карты. Помните, что настоящие сотрудники банков никогда не спросят реквизиты вашего счета и не попросят назвать какие-либо пароли. Любые возникающие финансовые вопросы всегда решайте при личной встрече с сотрудниками банка и только в их отделении.То же самое касается и сотрудников правоохранительных органов. Никаких конфиденциальных сведений им раскрывать по телефону нельзя – уж поверьте, вся необходимая информация у их настоящих представителей на вас уже имеется. При необходимости для выяснения каких-либо данных вас просто вызовут официальной повесткой.Фото: pixabay.com