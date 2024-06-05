Происшествия 05.06.2024 в 10:27

В Бурятии лесники продолжают тушить лесные пожары

Пожары обнаружены в Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском и Муйском районах
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии лесники продолжают тушить лесные пожары

В Бурятии лесники тушат 16 лесных пожаров. За прошедшие сутки обнаружено 8 лесных пожаров на площади 62,11 га - два в Баунтовском, один в Еравнинском, один - в Заиграевском районах и четыре возгорания в Муйском районе, сообщили в РАЛХе.

Причиной возгораний трех пожаров в Муйском районе стала сухая гроза, остальные возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

Оперативно был ликвидирован пожар в Заиграевском районе и одно возгорание в Муйском районе, также ликвидированы два пожара возникшие ранее в Кижингинском и Северо-Байкальском районах.

На утро 5 июня в республике действует 16 лесных пожаров на общей площади 35 820,2 га в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Муйском, Северо-Байкальском районах.

На тушении всех пожаров работают 542 человека из числа пожарных-десантников, лесной охраны, сотрудников МЧС и привлеченных. Задействовано 89 единиц техники.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

 

Фото: РАЛХ

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