В Бурятии продолжают тушить два пожара

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено два лесных пожара в Бичурском и Хоринском районах. Причиной возгораний в Бичурском районе стала сухая гроза, в Хоринском пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

- Возгорание в Хоринском районе было оперативно ликвидировано. Также ликвидированы два пожара, возникшие ранее, в Баунтовском районе и одно возгорание в Баргузинском. На утро 10 июня в республике продолжаются работы по ликвидации двух лесных пожаров на общей площади около шести гектаров, по которым проводится тушение в Бичурском и Прибайкальском районах. Прогноз на локализацию – примерно первая половина дня, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работают 44 человека пожарных-десантников, лесной охраны и привлеченных. Задействовано 10 единиц техники.

Фото: РАЛХ