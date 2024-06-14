Криворукий трубочист в Улан-Удэ сжег своим клиентам дом

31-летнего жителя Улан-Удэ признали виновным в некачественном оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прочищая печную трубу своим клиентам, он устроил пожар, причинив ущерба на несколько миллионов рублей.

- С 2020 года мужчина оказывал населению услуги по обслуживанию отопительных печей. В феврале 2023 года по объявлению к нему обратилась местная жительница, проживающая с мужем и двумя малолетними детьми в частном доме. Договорившись об условиях оплаты, виновный стал производить очистку печной трубы, при этом он использовал открытый огонь вместо механического способа. В результате этого загорелась кровля, огонь стал распространяться и дальше, - рассказали в прокуратуре республики.

Повреждение дома и находящегося в нем имущества обошлось бедным хозяевам в сумму свыше 3 млн рублей. Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В пользу потерпевшей судом взыскана с осужденного компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Фото: loon.site