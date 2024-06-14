Мошенник из Бурятии «развел» жительницу Амурской области на 150 тысяч

Жительницу Амурской области обманули мошенники, позвонив через мессенджер. Звонивший представился сотрудником ФСБ и обвинил женщину в госизмене. За то, чтобы на женщину якобы не возбудили уголовное дело, она должна была переводить деньги на указанные счета. Всего доверчивая женщина успела перевести мошеннику 146 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что неизвестный, используя мессенджер, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности, путем обмана похитило 260 ООО руб. у жительницы Амурской области.

Так, женщине в мессенджере поступил звонок от абонента, который представился сотрудником Федеральной службы безопасности и обвинил ее в государственной измене. Звонивший сообщил, что взаимодействие с «преступницей» будет осуществлять иной сотрудник.

После чего, женщине в мессенджере позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка и предложила перевести 40 000 руб. на указанный ею банковский счет. Женщина так и сделала – направилась в торговый центр и через банкомат перевела 35 тысяч рублей на указанный счет.

Через несколько дней женщине вновь позвонили через мессенджер и сообщили, что на нее оформлен кредит на 400 тысяч и ей необходимо обналичить эти деньги.

«Действуя по указаниям неустановленного следствием лица, женщина оформила кредит на 150 000 руб. и банковскую карту на 75 000 руб. После чего, продолжая действовать по указаниям неустановленного следствием лица направилась в магазин, где, используя банкомат, перевела на банковский счет 73 850 руб. Далее, продолжая действовать по указаниям неустановленного следствием лица, направилась в другой магазин, где, используя банкомат, частями перевела на другой банковский счет 146 982 руб.», - говорится в материалах дела.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что владельцем счета, на который потерпевшая перевела 147 тысяч, является житель Бурятии.

Суд решил взыскать с жителя Бурятии неосновательное обогащение в размере 146 982 руб.





Фото: "Номер один"