Три человека утонули в Бурятии

Сразу три трагедии на воде произошли за минувшие сутки в Бурятии. Одна из них случилась в Закаменском районе на реке Джида в 300 метрах от села Цакир. Там утонул 14-летний подросток. Его тело было найдено в 200 метрах ниже по течению реки.По факту гибели ребенка прокуратура проводит проверку.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности субъектов системы профилактики на предмет выяснения причин и условий, повлекших гибель несовершеннолетнего, а также исполнению органами местного самоуправления законодательства об обеспечении безопасности пребывания на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.Вечером в МЧС Бурятии поступило сообщение, что на этой же реке, но уже в Джидинском районе, неподалеку от Петропавловки, утонул 29-летний мужчина.Еще одно происшествие произошло на реке Селенга в районе ст. Мостовой в Улан-Удэ. Там во время купания утонул 18-летний молодой человек. Его тело уже найдено спасателями Улан-Удэнской поисковой-спасательной службы.Фото: МЧС Бурятии