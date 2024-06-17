Рецидивист-убийца в Бурятии спрятал труп жертвы в подполье

В Кабанском районе Бурятии местному жителю предъявлено обвинение в убийстве знакомой односельчанки. Для начал выпив со знакомой сельчанкой, он жестоко убил ее и спрятал тело в подполье.

Как сообщают в Следственном комитете республики, 48-летний ранее судимый за убийство мужчина всего несколько месяцев назад освободился из колонии. 15 июня он пришел к своей знакомой односельчанке, с которой стал выпивать.

- Спустя некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой гость схватил со стола кухонный нож и нанес им несколько ударов женщине в шею, лицо и грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась. Обвиняемый спрятал ее тело в подполье, после чего похитил кошелек с тремя тысячами рублей и скрылся. Позднее он избавился от ножа, встретился с приятелем, пропил похищенные деньги и проговорился ему об убийстве женщины. После обнаружения тела потерпевшей убийца был задержан, - рассказали в Следкоме.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Фото: Номер один