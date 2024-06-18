Неисправный холодильник стал причиной пожара в Бурятии

Минувшей ночью в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Ильинка Прибайкальского района. К месту вызова был направлен личный состав 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ – 4 пожарных и 2 единицы техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены надворные постройки на территории частного участка. Возгорание потушили в течение часа на общей площади 36,5 кв.м. В результате пожара сгорели летняя кухня и сарай», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки холодильника, который стоял в летней кухне.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС