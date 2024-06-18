Происшествия 18.06.2024 в 10:48

Неисправный холодильник стал причиной пожара в Бурятии

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших
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Текст: Андрей Константинов
Неисправный холодильник стал причиной пожара в Бурятии
Минувшей ночью в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Ильинка Прибайкальского района. К месту вызова был направлен личный состав 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ – 4 пожарных и 2 единицы техники.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём были охвачены надворные постройки на территории частного участка. Возгорание потушили в течение часа на общей площади 36,5 кв.м. В результате пожара сгорели летняя кухня и сарай», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки холодильника, который стоял в летней кухне.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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