Происшествия 19.06.2024 в 17:34

Модель обвинила чемпиона Сибири по пилону в жестоком избиении

По ее словам, она долгие годы терпела издевательства от мужа
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Текст: КП-Новосибирск
Модель обвинила чемпиона Сибири по пилону в жестоком избиении
Экс-модель и вице-мисс СФУ Тарина Чебодаева обвинила мужа в жестоком избиении. По ее словам, харизматичный спортсмен и бывший стриптизер оказался домашним тираном.

– Были намеки на рукоприкладство: мог толкнуть, схватить за волосы, сжать руки до синяков. В ответ я его царапала, если получалось, давала пощечину, но ответ был втройне сильнее. Конечно, это ненормально и надо это прекращать сразу, но смелости не хватало, я оказывалась виноватой и приходилось извиняться. Часто доводил до истеричного состояния и без моего ведома записывал меня на видео и рассылал родственникам и друзьям, чтобы доказать, что я ненормальная, – рассказала Тарина Чебодаева КП-Новосибирск.

Известно, что, устав терпеть издевательства, девушка подала на развод, а муж в ответ её избил. Врачи диагностировали ей оскольчатые переломы скул со смещением. Произошло всё в Абакане, но спортсмен уехал в Новосибирск, теперь его будет допрашивать новосибирская полиция.

Фото: представлено героиней публикацией
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насилие

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