Агрессивного мужчину из Бурятии заметили в Москве

Глава Следственного комитете России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту агрессивных действий мужчины Бурятии.«В социальных медиа сообщается, что пьяный мужчина перегородил дорогу автобусу с детьми и причинил побои водителю. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову организовать процессуальную проверку и представить доклад», - сообщили в следственном ведомстве.Сам инцидент произошёл в Горячинске. Как сообщили в телеграм-канале «Информ полиса», автобус вез детей на соревнования. В один момент пьяный мужчина перегородил проезд и вступил в конфликт с водителем. Его пытались успокоить, но агрессор норовил начать драку и даже разбил бровь шофёру. Несмотря на то, что в автобусе сидели дети, мужчина не постеснялся ругаться матом и угрожать всем окружающим.Фото: скриншот видео ТК «Информ полис»