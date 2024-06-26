Происшествия 26.06.2024 в 09:34

Агрессивного мужчину из Бурятии заметили в Москве

С ним разберутся следователи
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Текст: Андрей Константинов
Агрессивного мужчину из Бурятии заметили в Москве
Глава Следственного комитете России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту агрессивных действий мужчины Бурятии.

«В социальных медиа сообщается, что пьяный мужчина перегородил дорогу автобусу с детьми и причинил побои водителю. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову организовать процессуальную проверку и представить доклад», - сообщили в следственном ведомстве.

Сам инцидент произошёл в Горячинске. Как сообщили в телеграм-канале «Информ полиса», автобус вез детей на соревнования. В один момент пьяный мужчина перегородил проезд и вступил в конфликт с водителем. Его пытались успокоить, но агрессор норовил начать драку и даже разбил бровь шофёру. Несмотря на то, что в автобусе сидели дети, мужчина не постеснялся ругаться матом и угрожать всем окружающим.

Фото: скриншот видео ТК «Информ полис»

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