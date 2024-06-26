Происшествия 26.06.2024 в 11:53

В Улан-Удэ задержали 65-летнего хулигана на чужом велосипеде

В магазине возле бензоколонки он разбрасывал товары с полки и громко ругался
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ задержали 65-летнего хулигана на чужом велосипеде

Поздним вечером росгвардейцы выехали на автозаправку по ул. Жердева, где сработала кнопка тревожной сигнализации. Их вызвали сотрудники автозаправки.

- Там, в помещении АЗС они задержали мужчину неопрятного внешнего вида, который вел себя неадекватно – разбрасывал товары с полок и стеллажей, мешал работе персонала и громко ругался, - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Была установлена личность задержанного. Это был ранее неоднократно судимый житель Улан-Удэ, ведущий асоциальный образ жизни.

В ходе расследования выяснилось, что хулиган приехал на АЗС на велосипеде. Мужчина затруднился ответить на вопрос, откуда у него новый дорогостоящий велосипед.

После проверки по базе данных росгвардейцы установили, что велосипед находится в розыске – несколько часов назад его похитили возле кафе на ул. Цивилева.

Задержанный 65-летний гражданин был доставлен с похищенным в полицию. Велосипед стоимостью 15 тысяч рублей был возвращен владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

 

Фото: Росгвардия Бурятии

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росгвардия Улан-Удэ кража

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