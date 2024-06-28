Происшествия 28.06.2024 в 09:21

Более двухсот человек тушат лесные пожары в Бурятии

За сутки в лесах из-за грозы возникли еще три возгорания
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Текст: Андрей Константинов
Более двухсот человек тушат лесные пожары в Бурятии
За прошедшие сутки в Бурятии возникли три лесных пожара на площади 36 га - один в Северо-Байкальском и два в Муйском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, два возгорания в Муйском районе удалось оперативно ликвидировать.

«На утро 28 июня ведутся работы по тушению 4 лесных пожаров на площади 6120 га в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах. В борьбе с огнем задействованы 233 сотрудника из числа лесной охраны, авиалесоохраны и МЧС, 22 единицы техники», - рассказали в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
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