Происшествия 29.06.2024 в 10:42

В Бурятии тушат семь лесных пожаров

Только за сутки в республике обнаружено 3 пожара в Муйском и Баунтовском районах
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии тушат семь лесных пожаров

За прошедшие сутки в республике обнаружено 3 возгорания: в Муйском и Баунтовском районах. Причиной возникновения одного лесного пожара в Баунтовском районе стал переход с иных категорий, в остальных случаях пожары возникли из-за сухой грозы.

- На утро 29 июня продолжаются работы по тушению семи пожаров: в Северо-Байкальском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах. Новых возгораний не зарегистрировано. Очаг в Куйтунском лесничестве Баргузинского района локализован, - сообщили в РАЛХе.

На тушении всех возгораний работают 238 человек из числа лесной охраны и сотрудников Авиалесоохраны. Задействовано 27 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 7 214 га.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, в Бурятии действует особый противопожарный режим. Находится в лесу можно только в специально отведенных местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.


Фото: РАЛХ

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