В Бурятии 15-летний юноша попал в реанимацию после празднования Дня рождения

В Бурятии празднование Дня рождения для 15-летнего юноши закончилось алкогольным отравлением. Инцидент произошел в одном из пригородных районов в конце июня.Как рассказали в Детской республиканской клинической больнице, 15-летнего подростка обнаружили на железнодорожной станции без сознания. Он был мертвецки пьян.Скорая доставила парня в тяжелом состоянии в Центральную районную больницу, после его перенаправили в отделение анестезиологии и реанимации ДРКБ.«Подростку оказали всю необходимую медицинскую помощь. Была проведена дезинтоксикационная инфузионная терапия, благодаря которой проводится очищение организма от токсинов и шлаков, улучшается обмен веществ и функциональное состояние органов и систем», - сообщили в ДРКБ.При беседе с ребенком удалось выяснить, что он отмечал День рождения и выпил крепкий алкоголь. На сегодня именинник уже выписан из стационара и отпущен домой. Его состояние больше не вызывает опасений у врачей.Медики отмечают, что токсическое влияние алкоголя на центральную нервную систему, функцию головного мозга и в целом на организм особенно опасно для детей. Острое, даже однократное, отравление алкоголем в дальнейшем может проявиться ухудшением памяти, внимания, скорости восприятия, способности сосредоточиться. Могут быть изменения поведения, а также спровоцированы различные заболевания внутренних органов.Фото: «Номер один»