Происшествия 03.07.2024 в 09:54

В Бурятии 15-летний юноша попал в реанимацию после празднования Дня рождения

Подросток так сильно напился, что ему потребовалась помощь врачей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 15-летний юноша попал в реанимацию после празднования Дня рождения
В Бурятии празднование Дня рождения для 15-летнего юноши закончилось алкогольным отравлением. Инцидент произошел в одном из пригородных районов в конце июня.

Как рассказали в Детской республиканской клинической больнице, 15-летнего подростка обнаружили на железнодорожной станции без сознания. Он был мертвецки пьян.

Скорая доставила парня в тяжелом состоянии в Центральную районную больницу, после его перенаправили в отделение анестезиологии и реанимации ДРКБ.

«Подростку оказали всю необходимую медицинскую помощь. Была проведена дезинтоксикационная инфузионная терапия, благодаря которой проводится очищение организма от токсинов и шлаков, улучшается обмен веществ и функциональное состояние органов и систем», - сообщили в ДРКБ.

При беседе с ребенком удалось выяснить, что он отмечал День рождения и выпил крепкий алкоголь. На сегодня именинник уже выписан из стационара и отпущен домой. Его состояние больше не вызывает опасений у врачей.

Медики отмечают, что токсическое влияние алкоголя на центральную нервную систему, функцию головного мозга и в целом на организм особенно опасно для детей. Острое, даже однократное, отравление алкоголем в дальнейшем может проявиться ухудшением памяти, внимания, скорости восприятия, способности сосредоточиться. Могут быть изменения поведения, а также спровоцированы различные заболевания внутренних органов.

Фото: «Номер один»
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