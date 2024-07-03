Пенсионерка из Улан-Удэ раскусила мошенников

Сегодня в МВД Бурятии рассказали о попытке мошенников обмануть 74-летнюю жительницу Улан-Удэ. К счастью, пожилая женщина смогла раскусить аферистов.Как сообщили в полиции, несколько дней назад улан-удэнке поступил звонок с незнакомого номера. Звонившая представилась сотрудником Пенсионного фонда и пояснила, что женщине положена доплата к пенсии в размере 800 рублей. Однако, чтобы оформить перерасчет, ей необходимо записаться на прием. Сделать это можно было дистанционно, но для этого нужно было продиктовать пришедшие в смс-сообщении коды.Затем пенсионерке позвонил мужчина и пояснил, что ее личный кабинет портала «Госуслуг» взломан. Далее, по легенде, женщину должны были испугать тем, что на ее имя оформлены кредиты и предложить опередить мошенников, взяв займ самостоятельно и переведя средства на «безопасный счет». Однако бдительная пенсионерка раскусила аферистов и заблокировала все счета, лично посетив отделение банка. Кроме того, она обратилась в МФЦ и восстановила доступ в личный кабинет портала «Госуслуг».Фото: pixabay.com