Происшествия 03.07.2024 в 16:38

Сегодня «заминировали» один из торговых центров Улан-Удэ

Анонимный звонок об угрозе минирования оказался ложным
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сегодня «заминировали» один из торговых центров Улан-Удэ

Сегодня поступило анонимное сообщение об угрозе минирования торгово-развлекательного центра в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.  Как сообщил телеграм канал «Весь Улан-Удэ» был эвакуирован торгово-развлекательный центр «Мед».

Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан.

- Специалисты-взрывотехники и кинологи ОМОН Росгвардии в ходе осмотра подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным, - сообщили в Росгвардии Бурятии.


 Фото: Росгвардия Бурятии


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