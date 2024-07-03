Сегодня «заминировали» один из торговых центров Улан-Удэ

Сегодня поступило анонимное сообщение об угрозе минирования торгово-развлекательного центра в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. Как сообщил телеграм канал «Весь Улан-Удэ» был эвакуирован торгово-развлекательный центр «Мед».



Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан.



- Специалисты-взрывотехники и кинологи ОМОН Росгвардии в ходе осмотра подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным, - сообщили в Росгвардии Бурятии.





Фото: Росгвардия Бурятии