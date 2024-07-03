Происшествия 03.07.2024 в 16:38
Сегодня «заминировали» один из торговых центров Улан-Удэ
Анонимный звонок об угрозе минирования оказался ложным
Сегодня поступило анонимное сообщение об угрозе минирования торгово-развлекательного центра в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. Как сообщил телеграм канал «Весь Улан-Удэ» был эвакуирован торгово-развлекательный центр «Мед».
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию граждан.
- Специалисты-взрывотехники и кинологи ОМОН Росгвардии в ходе осмотра подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным, - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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