Происшествия 04.07.2024 в 11:24

В Бурятии сгорели 10 машин

Очередной случай возгорания автомобиля произошел днем 3 июля
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сгорели 10 машин
Как сообщили в МЧС Бурятии, на ул. Вакарина в Улан-Удэ загорелся гараж и находившаяся внутри машина.

Автомобиль удалось выкатить из бокса еще до приезда пожарных, однако он сильно пострадал от огня. Также выгорели стены и потолок гаража.

По данным МЧС, с начала года в Бурятии сгорели уже 10 транспортных средств. Наиболее распространёнными причинами их возгорания являются неисправность электрооборудования, неосторожность при ремонтах, а также поджоги.

Фото: МЧС Бурятии
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ЗУРХАЙ
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