В Бурятии сгорели 10 машин

Как сообщили в МЧС Бурятии, на ул. Вакарина в Улан-Удэ загорелся гараж и находившаяся внутри машина.Автомобиль удалось выкатить из бокса еще до приезда пожарных, однако он сильно пострадал от огня. Также выгорели стены и потолок гаража.По данным МЧС, с начала года в Бурятии сгорели уже 10 транспортных средств. Наиболее распространёнными причинами их возгорания являются неисправность электрооборудования, неосторожность при ремонтах, а также поджоги.Фото: МЧС Бурятии